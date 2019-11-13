شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى فقر الدم تعرفوا على الأعراض ولا تتجاهلوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعب والإرهاق وعدم القدرة على الحركة جميعها أعراض تشير إلى وجود مشكلة في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الجسم بالعديد من المضاعفات، وبعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية قد تكون مؤشر إلي إصابتك بفقر الدم، وعند إثبات هذا الأمر فعليك التعرف علي طرق علاج فقر الدم، وذلك وفقا لموقع ""healthline ".

فقر الدم يعد من الأمراض التي يتعرض الكثيرون للإصابة بها وهي نقص في نسبة الحديد أو فيتامين ب12 أو كرات الدم الحمراء في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في إصابة الشخص بالعديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر عنها والتعرف عليها.

فأعراض الإصابة بفقر الدم هي شعور الشخص المصاب بالإرهاق والتعب الشديد الغير مبرر، وأيضا شحوب البشرة وزيادة عدد ضربات القلب، كما يتعرض الشخص للإصابة بضيق التنفس الشديد ودوخة وألم في الصدر، وصداع شديد.

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كما أن معظم الأشخاص المصابون بفقر الدم معرضون لتساقط الشعر بشكل كبير، وهذا دليل على نقص بعض العناصر الغذائية الهامة للجسم، كما يشعرون ببرودة الأطراف بشكل ملحوظ.

وهناك بعض الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بفقر الدم، ومنها التعرض للنزيف، وسوء التغذية، ولذا يجب عليك في مرحلة العلاج الاعتماد الأساسي علي الطعام الصحي والمفيد والغني بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم بشكل كبير كطبق السلطة الخضراء، أو تناول البنجر، أو الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين "ب12".