شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح الالتهاب الرئوى الحاد يخفض معدل الإصابة بالمرض 35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الالتهاب الرئوي الوخيم ينخفض ​​بنسبة 35% لدى الأطفال الذين يتلقون لقاحًا ضد البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل"، أظهر بحث معهد مردوخ لأبحاث الأطفال (MCRI) وجامعة ملبورن أن الالتهاب الرئوي هو أكثر الأسباب شيوعًا لإدخال الأطفال إلى المستشفى ، حيث يحتاج معظمهم إلى العلاج بالأكسجين ، وخاصة الرضع الصغار.

وقالت البروفيسور "فيونا روسل" إن العديد من الوفيات المرتبطة بالالتهاب الرئوي يمكن الوقاية منها عن طريق لقاح ضد بكتيريا المكورات الرئوية.

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لكنها أشارت إلى أن إظهار تأثير اللقاح ضد الالتهاب الرئوي كان صعباً لأن أنظمة المراقبة لم تكن موجودة ، وكان على فريقها التفكير في طريقة جديدة لتوضيح كيفية عمل اللقاح.

وكانت لاوس أول دولة في جنوب شرق آسيا تقدم لقاح المكورات الرئوية (PCV13) في برنامجها الوطني للتحصين في عام 2013 ، والذي يحمي من الأنواع الـ 13 الأكثر شيوعًا من المكورات الرئوية.

وقالت البروفيسور "روسل" إن تحصين الأطفال يحمي المجتمع بأسره من خلال الحد من انتشار المكورات الرئوية لأن الأطفال الصغار الذين يحملون عادة المكورات الرئوية في الجزء الخلفي من أنوفهم يكونون في الغالب مسؤولين عن انتشار هذه البكتيريا".

وأضاف الباحثون أنه يجب تعاطى اللقاح ضد الإلتهاب الرئوى فى المستشفيات والوحدات الصحية لتجنب الوفيات والأزمات الرئوية.