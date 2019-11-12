البهاق.. 5 حقائق عن المرض بعد إصابة رامي جمال

ويني هارلو، أول عارضة أزياء تقتحم مجال الموضة مصابة بـ"البهاق"-أرشيفية

أثار الفنان المصري رامي جمال الجدل على السوشيال ميديا، بعد إعلانه إصابته بمرض "البهاق" عبر حسابه الرسمي بموقع "أنستقرام"، وتفكيره في الاعتزال خوفا من عدم قبول الجمهور له، وهو الخبر الذي أثار فضول البعض لمعرفة تفاصيل حول المرض وطبيعته.



البهاق مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي مع ظهور بقع بيضاء اللون يمكن أن تؤثر في الجلد أو في أي جزء من الجسم، وقد يؤثر أيضًا في الشعر.

ومن أبرز المشاهير الذين أصيبوا بالمرض المطرب الأمريكي مايكل جاكسون، والممثل الشهير جون هام، والكوميديان ستيف مارتن، ونجم كرة السلة الأمريكي راشد واليس، وعارضة الأزياء الأمريكية ويني هارلو.

والبهاق مرض غير معد ويختلف تأثيره من شخص لآخر، ولا يمكن التنبؤ بمعدل تأثر الجلد ومدى فقدانه للونه.

أبرز الحقائق عن البهاق

-يحدث نتيجة موت أو توقف عمل الخلايا الصبغية التي تنتج الميلانين.

-أهم أعراضه فقدان لون الجلد وظهور بقع بيضاء في مختلف مناطق الجسم.

-البهاق يمكن أن يؤثر في أي منطقة من الجلد؛ ولكن الوجه والعنق واليدان والفم الأكثر شيوعًا.

-حماية البشرة من الشمس من أهم الإرشادات التي يجب اتباعها للمصاب.

-لا يمكن منع المرض، وتختلف وسائل العلاج من شخص لآخر.

أنواع البهاق

البهاق غير القطعي: يرتبط بشكل وثيق مع ظروف المناعة الذاتية؛ ويقوم الجهاز المناعي بمهاجمة خلايا الجسم مسببًا بقعًا بيضاء في جميع أنحاء الجسم.

البهاق القطعي: يقتصر على جانب واحد أو منطقة واحدة في الجسم، وعادة ما يبدأ في عمر مبكر.

البهاق الشامل (المنتشر): يشمل معظم أعضاء الجسم.

أهم أسباب الإصابة بالمرض

يتم تحديد لون الشعر والجلد في جسم الإنسان عن طريق مادة الميلانين، ويحدث البهاق عندما تموت الخلايا الصبغية التي تنتج الميلانين أو تتوقف عن العمل، وقد يعود ذلك إلى مشكلة في الجهاز المناعي؛ لكن السبب لا يزال غير واضح.

عوامل الخطورة

-اضطراب في الجهاز المناعي.

-التاريخ العائلي.

-الإصابة بالغدة الدرقية أو داء الثعلبة.

الأعراض

- فقدان لون البشرة، وعادة ما يحدث ذلك في المناطق المعرضة لأشعة الشمس مثل: اليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين، كما تشتمل على:

- ظهور بقع بيضاء اللون.

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- ظهور لون أبيض على فروة الرأس أو الرموش أو الحاجبين أو اللحية.

- فقدان اللون في الأنسجة (الأغشية المخاطية) داخل الفم والأنف.

- تغيير لون الطبقة الداخلية من مقلة العين (الشبكية).

- تلون الأوعية الدموية تحت الجلد باللون الوردي.

المضاعفات

حروق الشمس.

مشاكل العين، مثل التهاب القزحية.

فقدان السمع.

العلاج

قد يحتاج العلاج وقتا طويلاً، لذا يجب مناقشة ذلك مع الطبيب؛ وتشمل العلاجات الآتي:

العلاج بالعقاقير والعلاجات الموضعية ولكن تحت إشراف الطبيب نظرا للآثار الجانبية له.

العلاج بالضوء لاستعادة فقدان اللون على الجلد: يعمل بشكل أفضل على الوجه وقد يكون أقل فعالية على اليدين والقدمين.

العلاج الضوئي (بوفا) ودواء السورالين لاستعادة لون البشرة: يمكن أن يطبق على الجلد أو يؤخذ حبوبا عن طريق الفم.

العملية الجراحية: تكون فقط للبالغين المصابين بالبهاق ولم يتغير (مستقر) لمدة 6 أشهر على الأقل.

الوقاية

لا توجد أي وسيلة لمنع البهاق؛ لكن الوعي بالعلامات، هو العنصر الأكثر أهمية لمعالجة المشكلة.

أبرز النصائح للمصابين بالبهاق:

-ارتداء الملابس الواقية من الشمس واستخدام واقي الشمس.

-الحد من الإجهاد والتوتر والعمل على الاستقرار النفسي.

-تجنب التعرض لبعض المواد الكيميائية على سبيل المثال في مجال العمل.

-تجنب استعمال الكريمات والخلطات غير المصرح بها من قل الطبيب.

-الابتعاد عن اختبار العلاج اعتمادًا على تجارب الغير.