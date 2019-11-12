3 صفقات تجهز مانشستر سيتي للحاق بصدارة ليفربول

يستعد نادي مانشستر سيتي لإبرام 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للحاق بليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويسعى السيتي للفوز بـ"البريمييرليج" للموسم الثالث على التوالي، ولكنه يصطدم بقوة ليفربول الذي يعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عنه.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يسعى للتعاقد مع 3 لاعبين في مركز الدفاع ووسط الملعب والهجوم، للعودة للمنافسة على الفوز باللقب.

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وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن السيتي مستعد لدفع 100 مليون جنيه إسترليني في انتقالات يناير/كانون الثاني 2020، لتحقيق تلك الرغبات، رغم عدم الكشف عن هوية اللاعبين المطلوبين.

جوارديولا يبحث عن بديل للبلجيكي فينسنت كومباني الذي رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لا سيما في ظل إصابة المدافع الفرنسي إيميريك لابورتي والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

ولا يتوقف الأمر عند خليفة كومباني، حيث يبحث جوارديولا عن بديل لديفيد سيلفا الذي يقضي موسمه الأخير مع الفريق، وأجويرو الذي يبلغ من العمر 31 عاما، رغم أن عقده سينتهي في 2021.

يذكر أن جوارديولا نجح في قيادة الفريق السماوي للتتويج مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 و2019، بالإضافة إلى إحراز 5 ألقاب أخرى في 3 مواسم.

