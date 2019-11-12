أشكال الكرش وأفضل الطرق لتنحيفه

حين تتخذين قرارك الحاسم بفقدان الوزن على مستوى معدتك، عليك أولاً أن تطرحي على نفسك السؤال التالي: أي نوع من الدهون الذي يتعيّن عليّ مواجهته؟ فللبطن، في الواقع، أشكال وأنواع مختلفة تتجمّع فيها الدهون لأسباب مختلفة. إليك 4 منها.

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هل أنتِ من صاحبات هذا البطن؟ إذاً، إعلمي أنّه لا يخزن الكثير من الدهون بل ينتج عن اتباعك نمط حياة لا يتضمن قيامك بالتمارين الرياضية أو بأي نوع من أنواع الحركية الجسدية. ولكي تتخلصي منه، ننصحك بأن تعملي على تحسين نظامك الغذائي وأن تختاري أطعمة صحية وأن تتوقفي عن تناول المأكولات الغنية بالسكّر.

2- البطن المندفع إلى الأمام

إن كنت تعانين من مشكلات متكررة على مستوى جهازك الهضمي، فلا شكّ في أنّك إحدى أولئك اللواتي يسعين إلى التخلص من البطن المندفع إلى الأمام. وقد أشارت دراسة أجريت أخيراً إلى أنّ الضغط النفسي قد يؤثر سلباً على شكل بطنك. ففي هذه الحالة، يطلق جسمك هرمون الكورتيزول الذي يحدّ من إمكانية إذابته للدهون ويسبب ارتفاع نسبة الغلوكوز في دمك. وما النصيحة الذهبية إذاً؟ ألا تتخليّ عن أي من وجباتك الأساسية وأن تتوقفي عن تناول الوجبات السريعة.

3- البطن المتدلي إلى أسفل

نعم، يمكن هذا الجزء من جسمك أن يخزن الدهون أيضاً ويشكل شعورك بالضغط النفسي السبب الأول لذلك، إضافة إلى جلوسك لمدة طويلة وعدم قيامك بأي حركة. فهل تجلسين أمام شاشة الكومبيوتر لساعادت متواصلة؟ إذاً، إحذري، فأنت معرّضة لتراكم الدهون في أسفل بطنك وإن كنت نحيفة. والحل؟ بالطبع، أن تمارسي التمارين الرياضية التي تساعدك على التخلص من الضغط النفسي وأن تتناولي طعاماً صحياً ومتوازناً.

4- البطن المنتفخ

يترافق تشكل هذا البطن عادة مع اضطرابات متكررة تصيب جهازك الهضمي ومع اتباعك عادات غذائية سيئة، الأمر الذي يعود إلى الدورة الشهرية، النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن وإلى تناول الأطعمة التي تحفز عملية التخمر وتكوّن الغازات ومنها: المعجنات والحبوب، اللحوم مع الصلصات، الخضار مثل الفاصوليا البيضاء، الملفوف، البصل واللفت، إضافة إلى منتجات الحليب والأجبان المخمّرة. ولكي تتخلصي من البطن المنتفخ، ننصحك بأن تتبعي حمية غذائية خاصة تتجنبين من خلالها تناول المأكولات التي ذكرناها. ولا تنسي، بالطبع، أن تمارسي التمارين الرياضية وأن تتبعي هذه النصائح:

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-إشربي 1.5 ليتر من الماء.

-لا تتناولي كميات كبيرة من الكربوهيدرات صعبة الهضم مثل تلك التي تتوفر في البقوليات، البروكولي والملفوف.

- استهلكي يومياً من 20 إلى 30 غ من الألياف عن طريق تناولك الفواكه والخضار.

-تجنبي تناول الأطعمة الدهنية والمقلية.

-إهضمي طعامك ببطء وبشكل تام.

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