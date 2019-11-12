شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن القمر الصناعي المصري «طيبة1»: انتظروا إنترنت فائق السرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتزم مصر إطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات في 22 نوفمبر المقبل، والذي يحمل اسم «طيبة 1» بعد أن انتهت الشركة الفرنسية «آريان سبيس» من عمليات اختبار أنظمة القمر للتأكد من سلامته.

المصري اليوم تواصل مع حسين الشافعي رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم والذي ذكر خلال حديثه عدة معلومات عن القمر والتي نرصدها خلال النقاط التالية:

1- يساهم في الاعتماد على الإنترنت فائق السرعة في الحكومة الإلكترونية، والتي تدير أعمالها عبر شبكات التواصل.

2- يعتبر اهتمام مصر بهذا المجال مبكر؛ حيث تعتبر من أوائل الدول العربية في إطلاق قمر صناعي فضائي.

3- يقدم القمر الخدمات فائقة السرعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على مستوى منظومات الاتصالات الدولية في دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

4- الحد الأدنى لعمر القمر هو 15 عاما.

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5- ينسب إلى الأقمار الكبيرة حيث يصل وزنه لـ 5.6 طن.

6- يمثل نقلة لمصر في مجالات تداول المعلومات والاتصالات الدولية.

7- يبدأ القمر العمل بعد استقراره في مداره، بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر من تاريخ الإطلاق.

8- يوفر القمر على مصر تكلفة كل خدمات البث الفضائي التي تتم عبر شبكات المحمول في مصر، والتي كانت تستأجرها من خلال التعاقد مع دول أجنبية، حيث تستطيع مصر من خلال هذا القمر بتأكيد استقلالها في التحكم في شبكة الاتصالات.

9- تتجاوز تكلفة القمر «طيبة 1» 100 مليون يورو.

10- يساهم القمر في حل أزمة نظام التابلت الذي قابل العديد من المشكلات بسبب قلة سرعة الإنترنت.

* ينشر هذا الموضوع ضمن برنامج تدريب المصري اليوم