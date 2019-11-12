شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات تجعلك تترقب إطلاق سلسلة Reno 2 من OPPO والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد السوق المصرية غدا إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة Reno 2 من OPPO العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية. وتعد السلسلة الجديدة متميزة لأنها مزودة بكاميرا الرباعية تصل إلى 48 ميجا بيكسل، شاشة AMOLED، بطارية ذات سعة كبيرة حيث يمكن للجهاز البقاء ليوم كامل من الاستخدام الكثيف علاوة على خاصية الشحن السريع VOOC 3.0 وصوت محيطي Dolby Atmos، بالإضافة إلى تصميم مذهل وغير ذلك الكثير.

وتتوفر سلسلة Reno2 بأربعة ألوان: Ocean Blue وLuminous Black لهاتف Reno2 وSky White وLake Green لهاتف Reno 2f. تمت محاذاة كاميرات سلسلة هواتف Reno 2 وReno 2F في صف واحد في الوسط، مما يجعل الظهر متناظراً وممتعًا من الناحية الجمالية، ليعطى الهاتف مظهراً لامعاً ومتعدد الألوان. من ناحية أخرى، فإن الكاميرا الرباعية الخلفية محمية بغطاء خلفي مصنوع من زجاج Gorilla Glass من الجيل الخامس، مما يوفر حماية قوية وطويلة الأمد. كما تم تلميع الزجاج للتأكد من غمره بالغطاء الخلفي، ومن ثم لا توجد أي إعاقة بصرية للكاميرات.

تولي OPPO اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال التصوير، وستُمكن سلسلة Reno2 مستخدميها من التخلص من المنظور القديم للتصوير، كما ستفتح آفاقهم لزوايا وإمكانيات جديدة، لا تعترف بحدود الزمان أو المكان، مع تصوير الهضاب الواسعة وشوارع المدن المزدحمة، والشواطئ التي تغمرها أشعة الشمس والليالي غير القمرية. تتميز كاميرات سلسلة Reno 2 بخاصية التقريب الرقمي x20 وزوم هجين x5، يجمع بين عدسات التكبير المتعددة التي توفر انتقالًا سلسًا. هذا يعني أن الصور ستكون واضحة في عدد من السيناريوهات بعيدة المدى، مثل الحفلات الموسيقية والعروض التقديمية والألعاب.

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كما تؤمن OPPO بأهمية تحفيز إبداعات مستخدميها، من خلال إطلاق العنان للابتكار على نحو غير مسبوق. لذا صنعت OPPO كاميرا رباعية تقدم أداوت قوية لرؤية الأشياء على نحو مختلف ومن كافة الزوايا، مما يمكن المستخدمين من الوصول للكمال في منظورهم والتقاط اللحظات الرائعة في كل وقت.

لهذا قامت OPPO بتطوير تكنولوجياتها الرائدة في ثبات الفيديو، حيث يمتلك هاتف Reno2 الجديد خاصية وضع الفيديو شديد الثبات Ultra Steady Video للحصول على فيديوهات واضحة وذات جودة فائقة ويقترب مستوى جودة الفيديوهات من معدلات جودة كاميرا تصوير الحركة الاحترافية، بالإضافة إلى وضع الظلام الشديد Ultra Dark Mode للحصول على نطاق مكتمل من صور المشاهد الليلية المختلفة، بما في ذلك أحياء المدينة الساطعة وليالي الريف ذات الإضاءة الخافتة والمزيد من المشاهد الرائعة. يمكن لهذا الوضع المميز للتصوير الارتقاء بصورك للوصول لمستويات لا يمكن للعين المجردة تحقيقها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي «AI» لتقليل الضوضاء مما يتيح لك الفرصة لالتقاط صوراً للأشياء بدقة عالية أثناء الليل.

يحتوي هاتف Reno 2 على معالج Snapdragon 730G لكى يوفر تجربة سلسة لأي مهمة تقوم بها.

إلى جانب هذا، تمكن ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت مستخدمي OPPO Reno2 من التبديل بين التطبيقات دون أي تأخير أو تباطؤ.

تحتوى سلسلة الهواتف الجديدة على شىء للجميع، لذلك حرصت OPPO على تقديم كل ما هو جديد ومتطور ليناسب جميع المستخدمين، سواء من محبي التصوير، أو هواة الألعاب، أو الذين يتمتعون بروح المغامرة؛ فبغض النظر عن أسلوب حياة المستخدمين، فإن سلسلة Reno2 وReno 2F تعتبر مثالية للمستخدمين الذين يتبعون نمط حياة مليئاً بالحركة والإثارة.