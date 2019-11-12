شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو بروتين التروبونين وعلاقته بالأزمات القلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التروبونين هى مجموعة من البروتينات التي تساعد في تنظيم انقباضات عضلة القلب والهيكل العظمي، يمكن أن تشير مستويات التروبونين العالية إلى وجود مشكلة في القلب.

يطلق القلب تروبونين في الدم بعد تعرضه لأزمة صحية مثل نوبة قلبية عادةً ما تعني مستويات التروبونين المرتفعة جدًا أن الشخص قد أصيب بنوبة قلبية مؤخرًا المصطلح الطبي لهذا الهجوم هو احتشاء عضلة القلب. وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday"

ما هو التروبونين؟

يمكن للطبيب اختبار مستويات التروبونين إذا كان الشخص يعاني من أعراض محتملة لأزمة قلبية، يشير التروبونين إلى ثلاثة بروتينات مختلف يقوم تربونين C بربط الكالسيوم وينقل التروبونين I حتى تنقبض العضلات، يربط تربونين T بروتينات التروبونين بألياف العضلات.

القلب هو في الأساس عضلة ، والأضرار التي لحقت بالقلب تؤدي إلى إطلاق تروبونين في مجرى الدم. عادة ما تكون مستويات التروبونين في الدم منخفضة للغاية ، لكن إصابات القلب يمكن أن تسبب زيادة كبيرة في المستويات.

لماذا الأطباء يجرون اختبار مستويات التروبونين؟

يمكن أن يساعد اختبار التروبونين على اكتشاف إصابة في القلب قد يطلب الطبيب الاختبار إذا كان الشخص يعاني من أعراض محتملة لأزمة قلبية ، مثل:

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ألم في الصدر، ضيق في التنفس، معدل ضربات القلب السريع، الدوار، إعياء.

لن يستخدم الطبيب مستويات التروبونين المرتفعة وحدها لتشخيص الإصابة بأمراض القلب سوف يأخذون أيضًا في الاعتبار الأعراض الأخرى للشخص وقد يستخدمون أدوات تشخيصية أخرى ، مثل الفحص البدني أو رسم القلب الكهربائي .

ومع ذلك ، يسمح اختبار تربونين للطبيب بتقييم مدى أي تلف في القلب ، والذي يمكن أن يوجه قرارات العلاج ويساعد في تحديد ما إذا كانت العلاجات الحالية فعالة.

ما هو نطاق التروبونين الطبيعي؟

عادة ما تكون مستويات التروبونين منخفضة للغاية بحيث لا تتمكن اختبارات الدم القياسية من اكتشافها، حتى الزيادات الطفيفة في التروبونين يمكن أن تشير إلى بعض الأضرار التي لحقت القلب.

تعد مستويات التروبونين المرتفعة بشكل كبير ، خاصةً إذا كانت ترتفع وتنخفض على مدار سلسلة من الساعات ، مؤشراً قوياً على إصابة القلب فالمعدل الطبيعي: أقل من 0.04 نانوج رام / مل

وجود نتيجة بين 0.04 و 0.39 نانوجرام / مل غالبًا ما يشير إلى وجود مشكلة في القلب.