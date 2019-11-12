"فرصتي" مبادرة مصرية لرعاية الأطفال في ألف يوم

يولد ما يقرب من 15 مليون طفل ولادة مبكرة سنويًا

أطلقت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، مبادرة "فرصتي لصحة عيلتي وصحتي"، التي تهتم بصحة الطفل في الألف يوم الأولى من عمر الطفل.

وجاءت المبادرة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للولادات المبكرة، الذي يوافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بهدف تقليل معدلات الولادات المبكرة في وتحسين صحة الأطفال المبتسرين.

ويولد ما يقرب من 15 مليون طفل ولادة مبكرة سنويًا، ما يعني أن طفلا واحدا يولد من بين كل 10 أطفال ولادة مبكرة في جميع أنحاء العالم.

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وتشير إحصائيات إلى أن 39 دولة من أعلى الدول دخلاً في العالم يمكنها خفض ما يقرب من 58 ألف حالة ولادة مبكرة سنويًا إذا ما طبقت وسائل وقائية تحول دون الولادة المبكرة.

وتأتي الحملة المصرية إيمانا بحق أطفال العشوائيات بالرعاية، وبعد إجراء بحث الحالة الذي أثبت ارتفاع أعداد المواليد في هذه المناطق ومدى الاحتياج لنشر الوعي الصحي بها.

وقد نظمت الحملة عدة فعاليات في مناطق (أهالينا، والأسمرات، والمحروسة) بالقاهرة، تضمنت جلسات تثقيف صحي ومشورة للأمهات بالتوازي مع أنشطة لتغيير سلوك الأطفال وزرع العادات الصحية من خلال اللعب والدمج الصحي بين أطفال المنطقة والأطفال الجدد المحولين من المناطق العشوائية من أجل توفير مناخ نفسي صحي لهم، وتنظيم قوافل طبية للكشف على هؤلاء الأطفال.

وتستهدف المبادرة الارتقاء بصحة ووعي أهل هذه المناطق في الموضوعات المتعلقة بالتغذية السليمة للسيدة الحامل والمرضعة، والرضاعة الطبيعية، والتغذية التكميلية السليمة، ورعاية الحضن الدافئ للأطفال والمبتسرين في الحضانات، وأهمية المباعدة بين الحمل المتعاقب، وأخطار الزواج المبكر.