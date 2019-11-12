صحة ورشاقة

جراحة إنقاص الوزن تعزز الصحة حتى مع تقدم العمر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة إنقاص الوزن تعزز الصحة حتى مع تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

على الرغم من عدم إجراء العمليات الجراحية لإنقاص الوزن عادة في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، فقد أظهرت دراسة جديدة أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى إنقاص الوزن بشكل ناجح وتحسين السيطرة على مرض السكري لدى البالغين الأكبر سناً. 

 

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، تشير الدراسة، التي قدمت في المؤتمر السنوي لجمعية الغدد الصماء في برايتون، المملكة المتحدة البريطانية، إلى أن المرضى المسنين الذين عولجوا بجراحة لعلاج البدانة (تغيير مسار المعدة أو تدبيس المعدة) يمكنهم الشفاء بشكل جيد ولديهم خطر أقل من المضاعفات المرتبطة  بالسمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري .

 

تعتبر السمنة وباءًا صحيًا عالميًا متزايدًا يحتاج إلى استراتيجيات تدخل أكثر فاعلية لتجنب المضاعفات الموهنة، بما في ذلك أمراض القلب والفشل الكلوي ومرض السكري من النوع الثاني. 

Advertisements

 

ونادراً ما ينصح بإجراء جراحة لفقدان الوزن للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، نظرًا لتزايد المخاطر المتصورة، إلا أن صحة وجودة الحياة في هذه المجموعة من المرضى قد تتأثر بشدة لسنوات عديدة. 

 

وأضاف الباحثون أن هناك بيانات قليلة جدًا تتوفر عن المخاطر المحتملة لجراحة إنقاص الوزن عند المرضى المسنين.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جراحة إنقاص الوزن تعزز الصحة حتى مع تقدم العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا