- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: السمنة والبلوغ المبكر لهما تأثير سلبي على قلوب الفتيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال العلماء أن الجلسات العلمية للجمعية الأمريكية هي تبادل عالمي سنوي رئيسي لأحدث التطورات في علوم القلب والأوعية الدموية للباحثين والأطباء.
أشار الباحثون إلى أن صحة القلب والأوعية الدموية عند الفتيات المراهقات تتدهور مبكراً ويعانين من ضعف عضلة القلب والأوعية الدموية أكثر من غيرهم.
وقالت هولي جودنج، أستاذة مساعدة في طب الأطفال في بجامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا، إن عوامل الخطر التي تسهم في أمراض القلب يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من الطفولة والمراهقة.
وتشمل عوامل الخطر هذه السمنة والتبغ وشرب الكحوليات.
وتعتبرالسمنة والخمول البدني من أكبرالعقبات التي تواجه الشباب اليوم ، حيث يعاني ما يقرب من 24 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2 و 19 من الوزن الزائد أو السمنة، و 15٪ من المراهقين لا يتلقون تمارين كافية، وهي مشكلة أكثر شيوعًا بين الفتيات أكثر من الفتيان (19٪) مقابل (11٪) ، وفقا لبيانات عام 2015.
ووجد الباحثون النتائج التالية:• تدهورت صحة القلب بين سن 9 و 19، وخاصة بين الفتيات السود والفتيات من العائلات ذات مستويات التعليم والدخل المنخفضة.
• ارتبط الحيض قبل سن 12 مع انخفاض صحة القلب.
• كان حمل المراهقات مرتبطًا بتقليل صحة القلب بين
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية القلب الأمريكية: السمنة والبلوغ المبكر لهما تأثير سلبي على قلوب الفتيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.