شكرا لقرائتكم خبر عن قدّر كمية الطعام المناسبة لجسمك! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 كثير ممن يتناولون أطعمة صحية يشكون من عدم قدرتهم على ضبط كمية الطعام، أو حتى التعرف على الكمية المناسبة لجسم كل منهم.

لكن هناك طريقة سهلة تعتمد على قياس كمية كل نوع من المأكولات بيدك: طريقة القياس: *تُقاس كمية البروتين التي تحتاجها في الوجبة بحجم راحة اليد. * أما الخضروات فتُقاس بحجم قبضة اليد. * كمية الكربوهيدرات التي تحتاجها في الوجبة تُقاس بحجم يعادل ملء حفنة اليد. * أما كمية الدهون فتعادل حجم إبهام اليد. تقدير كمية الرجل والمرأة: البروتين. يشمل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والفول. * للرجل في الوجبة حصتان تعادل كل منهما حجم راحة يده فقط. Advertisements * للمرأة حصة واحدة تعادل حجم راحة يدها فقط. الخضروات. مثل القرنبيط والبروكلي والسبانخ والسلطة والجزر. * للرجل حصتان من الخضروات تعادل كل منهما قبضة يده. * للمرأة حصة واحدة تعادل قبضة يدها. الكربوهيدرات. تشمل النشويات والفواكه والحبوب مثل الأرز والحمص. * للرجل ملء حفنتين من يده. * للمرأة حصة واحدة ملء حفنة يدها. الدهون. مثل الزبدة وزيوت الطعام أو التي توجد في المكسرات والبذور. * للرجل حصتان كل منها تعادل حجم إبهام يده. * للمرأة حصة واحدة من الدهون تعادل حجم إبهام يدها.

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