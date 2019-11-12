البانتي الذّكي.. ملابس داخليّة "دافئة" مزوّدة بشاحن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اقتراب فصل الشّتاء والأجواء الباردة، تستعدّ كلّ امرأة لهذا الفصل الاستثنائيّ، ليس فقط بشراء الملابس الثقيلة والقبّعات الصّوفيّة، ولكنْ بتهيئة الأجواء للتمتّع بالدّفء في أيام الشّتاء القارص.

تُعاني الكثير من النساء من البرد في منطقة أسفل البطن، كما تعاني من تقلّصات في الرّحم، نتيجة دخول الهواء البارد لهذه المنطقة، ويُعدّ إهمال تدفئة البطن من الأسباب الرئيسية لحدوث هذه المشكلة المزعجة، والتي يترتّب عليها الشّعور بالألم الشديد، وتأخير الإنجاب، بسبب عدم وصول البويضة لدرجة الحرارة المناسبة للتلقيح.

وهناك مشكلة أخرى يسبّبها البرد في منطقة البطن، خاصّة في أيام الدورة الشّهريّة، والتي ينتج عنها تقلّصات وتشنّجات في هذه المنطقة. لذلك تلجأ معظم النساء لتدفئة هذه المنطقة، بوضع قِربة المياه السّاخنة عليها.

لا داعي للقلق بعد اليوم، فقد انطلقت قطعة تحتية تعمل على تدفئة هذه المنطقة، وبالتالي تحدّ من حدوث برد الرّحم وهي "البانتي الذكي" الذي يعمل بالبطارية ومزود بالشّاحن؛ لتدفئة الجسم من الداخل والتخلّص من مشاكل البرد المؤرّقة.

وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، انطلقت "التدفئة الذكية" وهو الاسم لهذه الفئة من الملابس الداخلية الذكية "Smart Heated"، تعمل بالبطارية وبها شاحن تمتدّ طاقته لمدّة 12 ساعة، ومتاح بيعه على موقع أمازون الشّهير.

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يبلغ تكلفته 52 دولارًا فقط، ويتميّز بالخصر العالي، ويُعدّ بديلاً رائعًا عن زجاجة المياه السّاخنة التي تضعينها في هذه المنطقة، لتدفئتها وتجنّب أمراض البرد بها، وللحدّ من الألم الناتج عن الدورة الشّهرية كذلك.

وبحسب القائمين على صناعة هذه النوعية من الملابس، لا تمدّ هذه القطعة التحتية الجسم بالدفء المطلوب فحسب، بل تحافظ على الصّحة العامّة والخصوبة، وتعمل على تدفئة الرّحم، وتساهم في علاج الالتهابات لتزويدها بخصائص مضادّة للالتهابات.

ويوجد بها 5 إعدادات لضبط درجة الحرارة، ولا بدّ أنْ ترتبط بمدّة زمنيّة محدّدة، فعندما تختارين رقم 2 عليك استخدامه لمدّة 4 ساعات كحدّ أقصى، وساعة واحدة لرقم 3، وخمس دقائق لرقم 4.

صُمّمت هذه القطعة للاستخدام اليوميّ، ومصنّعة من البوليستر الناعم، وهناك بعض المحاذير للحفاظ عليها، وهي عدم وضعها في الغسّالة، مع التأكّد من إزالة البطارية قبل غسلها.