شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يطورون جهاز استشعار للتنبيه عند ترك الأطفال بمفردهم في السيارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجحت مجموعة من العلماء الكنديين في تطوير جهاز استشعار يعطي إشارات إنذار عندما يتم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة بمفردهم داخل السيارة.
ويستخدم الجهاز تكنولوجيا الرادار لإصدار جرس إنذار عندما يتم رصد طفل أو حيوان أليف بمفرده في السيارة، وقال الفريق الذي قام بتطوير الجهاز إنه يعمل بدرجة كفاءة بنسبة مئة في المئة.
وقال العلماء وهم من جامعة ووترلو بكندا إنه سيتم وضع الجهاز الذي يبلغ حجمه بوصة واحدة فقط في سقف السيارة أو المرآة الداخلية.
وسيمنع الجهاز عملية إغلاق الأبواب ويصدر إنذارا للسائق أو للأشخاص المحيطين بالسيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر العلماء يطورون جهاز استشعار للتنبيه عند ترك الأطفال بمفردهم في السيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.