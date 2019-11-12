شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يطورون جهاز استشعار للتنبيه عند ترك الأطفال بمفردهم في السيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مجموعة من العلماء الكنديين في تطوير جهاز استشعار يعطي إشارات إنذار عندما يتم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة بمفردهم داخل السيارة.

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ويستخدم الجهاز تكنولوجيا الرادار لإصدار جرس إنذار عندما يتم رصد طفل أو حيوان أليف بمفرده في السيارة، وقال الفريق الذي قام بتطوير الجهاز إنه يعمل بدرجة كفاءة بنسبة مئة في المئة.

وقال العلماء وهم من جامعة ووترلو بكندا إنه سيتم وضع الجهاز الذي يبلغ حجمه بوصة واحدة فقط في سقف السيارة أو المرآة الداخلية.

وسيمنع الجهاز عملية إغلاق الأبواب ويصدر إنذارا للسائق أو للأشخاص المحيطين بالسيارة.