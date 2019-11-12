أمراض ينقلها الذباب السوداني وطرق طبيعية لطرده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عوامل عديدة قد تؤدي إلي ظهور الذباب ، الذي يمكن أن ينقل الأمراض للبشر، فى هذا التقرير نتعرف على الأمراض التى قد ينقلها الذباب السوداني وطرق الوقاية منه .



الذباب السودانى

أمراض قد ينقلها لك الذباب

وفقاً لموقع pestdefence،تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الذباب قد ينقل حوالي 65 مرضًا، نتعرف على بعض الأمراض الأكثر شيوعًا التي تنتقل عن طريق الذباب السوداني .

عدوى بكتيريا الآى كولاى E. coli

والعدوى ببكتيريا الآي كولاى سيئة للغاية، حيث يمكن أن تسبب الإسهال والدم في البراز والتقيؤ وتشنجات المعدة والحمى، تميل الأعراض إلى الظهور بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من الإصابة، ومع ذلك، يمكن أن تبدأ متأخرة لمدة أسبوعين.

الجمرة الخبيثة

الجمرة الخبيثة هي عدوى بكتيرية تحدث في أربعة أشكال: الجلد والرئتين والأمعاء، يظهر شكل الجلد، وهو الشكل الذي ستتسبب به ذبابة المنزل، في شكل لدغة صغيرة منتفخة تتحول في النهاية إلى قرحة غير مؤلمة ذات مركز أسود، إذا تركت دون علاج ، فإن هذه العدوى يمكن أن تكون قاتلة.

التسمم الغذائي

بسبب تناول الطعام الملوث، التسمم الغذائي يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال وتشنجات المعدة وفقدان الشهية والحمى.

على الرغم من أن التسمم الغذائي يشفى من تلقاء نفسه ، فإنه يمكن أن يكون تجربة مؤلمة للغاية .

الذباب الذي يحمل بعض مسببات الأمراض يمكن أن يسبب التسمم ببساطة عن طريق الهبوط على طعامك، لذا يجب الانتباه للأمر.

مرض التولاريميا

مرض بكتيري يمكن أن يظهر في أشكال كثيرة، يمكن أن يظهر في شكل قرحة بالقرب من المنطقة المصابة، سترافق هذه القرحة تورم الغدد اللمفاوية واحمرارها أيضًا، والتي تظهر عادة عند الإبط.

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التهاب الملتحمة

هو التهاب أو تورم في الملتحمة - النسيج الشفاف الرقيق الذي يربط السطح الداخلي للجفن، إنه مرض شائع جدًا للعين، يمكن أن ينتشر بسهولة في أماكن العمل والمدارس. يمكن أن تشمل الأعراض: الحكة ، التمزق ، التورم واحمرار العين.

التيفوئيد

مرض حاد يرتبط ببكتيريا السالمونيلا، وهو مرض شديد العدوى، يمكن اكتشافه عن طريق تناول الطعام أو شرب المياه الملوثة، كما أن الذباب المنزلي يحمل مسببات الأمراض ذات الصلة ويمكنه نقل المرض بسهولة.



طرق التخلص من الذباب السودانى

طرق طبيعية لطرد الذباب

يمكن الوقاية من الأمراض التى ينقلها الذباب باتخاذ بعض التدابير والاحتياطات الوقائية لمنعه من دخول المنزل، وفقاً لموقع "Life hack".

استخدام الريحان لطرد الذباب

هناك بعض النباتات ذات الرائحة القوية التي لا يحبها الذباب، الأكثر شيوعًا هو الريحان، كما أن له أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات تخلق بيئة صحية لمنزلك، ما عليك سوى وضع نبات الريحان في أي مكان في المنزل ، ويفضل أن يكون ذلك بالقرب من أي نافذة مفتوحة لردع الذباب.

الزيوت الأساسية لطرد الذباب

الذباب يكره تماما رائحة الزيوت الأساسية، خاصة رائحة اللافندر وزهرة الأوكالبتوس، وقد استخدم زيت اللافندر لعدة قرون كرادع للحشرات، يمكنك عمل بخاخ خليط من زيت اللافندر مع زيت جوز الهند وبخ الذباب به أو المنزل بصفة عامة.

أكياس المياه البلاستيكية

هذه خدعة ذكية لصد الذباب المزعج، تعليق كيس مليء بالمياه خارج النوافذ والأبواب المفتوحة يمكن أن يردع الذباب بسبب الطريقة التي ترى بها الذبابة. نظرًا لوجود عدد كبير من العدسات في كل عين ، فإن هذا يمنحهم القدرة على اكتشاف أنماط الضوء والحركة. تعكس كيس من الماء الضوء في كل مكان وبالتالي يربك الذباب ويسبب لهم الابتعاد.

كل ما تحتاجه هو كيس من البلاستيك كبير، املأها حتى 2/3 بالماء واربطها برباط حول الجزء العلوي مع التأكد من أنها ضيقة وغير قادرة على الانزلاق.

ضع الكيس خارج أي فتحات مثل الأبواب أو النوافذ المفتوحة.

الكافور

الكافور هي طريقة طبيعية أخرى للتخلص من الذباب، حيث أن له رائحة قوية للغاية مثل الريحان، كما يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات وكذلك ردع الحشرات ويأتي من خشب شجرة الكافور.