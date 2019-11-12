اعرفى سبب أدوار البرد الأنفلونزا التي تصيب الأطفال .. فيروس أم بكتيريا ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء موسم البرد ودخول فصل الشتاء تظهرعلى الأطفال مجموعة من الأعراض مثل: السعال والعطس والرشح، وتتساءل العديد من الأمهات عن سبب إصابة أطفالهن بنزلات البرد أوالأنفلونزا وهل هو فيروس أم بكتيريا، حيث يختلف العلاج وفقاً لسبب نزلة البرد، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



البرد عند الاطفال

في بعض الأحيان تبدو أعراض الالتهابات الفيروسية والبكتيرية هي نفسها، ولكن هناك فرق كبير بين الاثنين، ويتعاملون بشكل مختلف.

في أغلب الأحيان، قد تكون الأنفلونزا بسبب فيروس عندما يصاب طفلك بالسعال أو التهاب الحلق أو الحمى الخفيفة، وأفضل شيء يجب فعله هو ترك المرض حتى يشفى من تلقاء نفسه.

عند معظم الناس تختفي الفيروسات من تلقاء نفسها، لأن نظام المناعة لديك يمكنه مقاومتها بنجاح، لكن عندما ترتفع درجة الحرارة الجسم بشكل كبير، قد يكون السبب إصابة بكتيرية.

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ومع البكتيريا، نستخدم المضادات الحيوية، لأن الالتهابات البكتيرية يمكن أن تكون أكثر حدة ولا تعالج إلا بالمضادات الحيوية.

تجنب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

على الرغم من أنه قد يكون من المحبط للآباء أن يعلموا أن المضادات الحيوية لن تساعد أطفالهم المصابين فى علاج عدوى فيروسية، إلا إنه يجب الحذروعدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، لأنها يمكن أن تسبب مشكلة.

عندما نفرط في استخدام المضادات الحيوية، تصبح البكتيريا التي تهدف إلى علاجها أكثر مقاومة، وبالتالى تصبح المضادات الحيوية غيرمجدية معها، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمضادات الحيوية أيضًا تدمير البكتيريا " الجيدة" في الأمعاء، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات في المعدة.

المضادات الحيوية سوف تقتل البكتيريا السيئة التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية، لكنها ستقتل أيضًا البكتيريا الجيدة الموجودة في أمعائك والتي تساعدك على الهضم. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الطفل مصابًا بعدوى فيروسية أوبكتيرية، فإن أفضل ما يجب فعله هوالذهاب لطبيب الأطفال.