كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:38 مساءً - خلال شهر واحد ما بين الدورة الشهرية الحالية والدورة الشهرية القادمة، أنت في حيرة عن أفضل وقت لحدوث الحمل وتحقيق أجمل وأغلى أمنياتك، وهي الأمومة، فما هو أفضل وقت لحدوث الحمل خلال هذه الفترة؟

الدكتور وفاء عبدالله، اختصاصية النساء والولادة تقدم لك هذه المعلومات حول فرص الحمل... حلم الأمومة تصل نسبة حدوث الحمل في الشهر الواحد ما بين الدورتين إلى 15_ 25 %.

تزيد فرص الحمل في حال الدورة الشهرية المنتظمة لدى النساء أكثر من النساء اللواتي يعانين من اضطراب الدورة الشهرية. يفضل أن يمارس الزوجان العلاقة الحميمية مرتين في الأسبوع، حسب السنة النبوية، لأن ذلك يرفع من فرص الحمل.

تعاني النساء اللواتي يسافر أزواجهن من قلة فرص حدوث الحمل بسبب قلة مرات الجماع.

يجب أن تحاول المرأة معرفة وقت التبويض لديها وذلك بقياس درجة حرارتها مثلاً بعد الدورة الشهرية وقبل أن تتحرك من الفراش، لأن التبويض يرفع من درجة حرارة الجسم. Advertisements وقت التبويض المثالي يمكن حساب وقت التبويض بعد الدورة الشهرية، ويختلف من امرأة لأخرى، فعلى كل امرأة أن تفهم جسمها جيداً وتسأل عن تاريخ الحمل لدى أمها وأخواتها، فهناك نساء يحدث لديهن التبويض بمجرد أن تنتهي الدورة الشهرية.

تستطيع المرأة أن تعرف إذا كانت دورتها منتظمة أم لا من خلال حساب اليوم الأول للدورة واليوم الأول للدورة الثانية بحيث لا تزيد المدة بينهما عن 35 يوماً. يجب أن يتم الجماع قبل موعد التبويض بأربعة أيام أو خمسة أيام من أجل منح الفرصة لوصول الحيوانات المنوية للبويضة.

يستمر الجماع حتى يوم التبويض نفسه، وبعد ذلك تنتهي فرص حدوث الحمل.

كلما زادت عدد مرات ممارسة الجماع في تلك الفترة، ترتفع نسبة حدوث الحمل. يمكن للمرأة التي تجاوزت الثلاثين من عمرها أن تستعين بالطبيبة لإجراء حقن مخبري في حال تحديد يوم التبويض لديها بحقن سائل الزوج نحو الرحم مباشرة.

في حال تعاطي المرأة لأي أدوية، فقد تتغير أوقات التبويض لديها في ذلك الشهر ويجب أن تأخذ هذا الأمر بالحسبان.

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