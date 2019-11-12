كيف تختارين المكتب الدراسي لطفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:38 مساءً - لتشجيع الطفل على الدراسة، لا بد من توفير جميع الوسائل التي تساعد على ذلك، من بينها مكتب دراسيّ مجهز بالوسائل كافة. «الخليج 365 وطفلك» تقدم لك أجمل المكاتب الدراسية التي تناسب مختلف الأعمار.

تصاميم لمكاتب دراسية

تفوق

تصميم لمكتب هادئ باللون الرمادي، يناسب طفلاً في الثامنة من عمره، ويحفزه على الدراسة. توضع أدوات اللعب بجانبه، من كرة القدم إلى المزلاج، فيما تذكره صورته المعلقة على الحائط، بالنظارة الكبيرة بالدراسة ومدى تفوقه بها.

آفاق

هذا المكتب الخشبي، يناسب طفلاً في السادسة من عمره، ويبرز فيه اللونان الأبيض والأزرق، حيث يحلّق بالطفل من خلال الغيوم السماوية اللون إلى خيالات، تدعمه في الدراسة، وتوفر له آفاقاً علمية أكثر رحابة.

ابتسم

تشكل الألوان عاملاً رئيسياً في مكتب يناسب طفلاً في الرابعة من عمره ويدعوه للدراسة، محرضاً الناحية الإيجابية فيه، من خلال عبارة «ابتسم» التي تزين الحائط بحروفها. استخدام الألوان بارز، يؤكد المزج بين الدراسة وحب الطبيعة.

ارسم معي

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المكتب يناسب طفلاً لا يتجاوز السادسة من عمره. اللون الأزرق يتناسب وهدوءه مع ذلك المكتب الخشبي، فيما تشكل السلالم البيضاء دلالة على الصعود في السلم الدراسي، بما تحويه من قرطاسيات مدرسية. في الجهة المقابلة، خزائن تحتوي على ألعاب تذكر بالطفولة الأولى.

الضوء المدروس

يناسب المكتب طفلاً في الحضانة لا يتجاوز الثالثة من عمره. مثالي، إذ يطل على ضوء النافذة، كما أن اللونين الأزرق والأبيض، يشيران إلى تلك الطفولة الصافية التي تتنقل بين اللعب والدراسة، في إكسسوارات تزين الغرفة ببساطة بالغة.

مهندس المستقبل

يناسب طفلاً على أبواب المراهقة، ويبدو أكثر نضوجاً، بكرسيه ولون طاولته وتلك «اللمبادير» التي تؤشر إلى الرغبة بتجاوز الطفولة، منسجمة مع اللفائف التي تحتوي على خرائط تكمّل ميول الطفل.

شروط لاختيار المكتب الدراسي

اختاري مكتباً يحتوي على أدراج، يحتفظ فيها الطفل بكتبه وألعابه في داخلها.

أحيطي المكتب بمجموعة من الرفوف على شكل سلم خشبي، فهي تدعوه للشعور بالتميز.

اختاري دائماً زاوية الغرفة لوضع طاولة الدراسة، ملحقة بها أدراجٌ للتخزين بتصميم جميل لا يشغل مساحة كبيرة في الغرفة.

إن دمج المكتب مع خزانة الأدراج يوفر مساحة إضافية، ما يترك مساحة للأطفال للعب وممارسة نشاطاتهم المختلفة.

اجمعي بين الأناقة والأشكال الملونة المستوحاة من أفلام الرسوم المتحركة.

استعيني بطاولة مكتب قابلة للتعديل بحسب وضعية الجلوس، فتكون مريحة لظهره.