دراسة: إضافة الحليب إلى الشاي يقلل بقع الأسنان واصفرارها

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

كشفت دراسة حديثة أن وضع الحليب على الشاي يمكن أن يقلل من اصفرار الأسنان ويجعلها أكثر بياضا.



وقال القائمون على الدراسة من جامعة البرتا الكندية إن إضافة الحليب إلى الشاي يساعد على التقليل من نسبة اصفرار الأسنان ويمكن أن يكون أكثر فاعلية من معاجين الأسنان المبيضة.

وأشار الباحثون، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى أن الشاي هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، ويؤثر الأسلوب الذي يتم تناوله به على درجة البقع التي تصيب الأسنان واصفرارها، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

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وأوضح الباحثون أنه كلما ازداد معدل استهلاك الشاي، كلما زادت بقع الأسنان وتحولها إلى اللون الأصفر، غير أنهم وجدوا أن اضافة بعض الحليب إلى الشاي يقلل قدرة الأخير على تغيير لون الأسنان.

وأضافوا أن الشاي يحتوي على حمض التنيك، وهو مركب يذوب في الماء ويسبب المذاق المر، كما انه غامق اللون ويمكن أن يسبب بقع الأسنان.

أما الكازين، وهو البروتين الأساسي في الحليب، فيعوق عمل حمض التنيك في الشاي ويمنع بقع واصفرار الأسنان.