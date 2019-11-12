إشارات تخبرك بها بشرتك عن مشاكلك الصحية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

يعتبر الجلد نافذة تكشف صحة الجسم، كما أن 30-40% من مشاكل الجلد تعود إلى أمراض مزمنة.



وهناك 6 علامات تخبرك بها بشرتك عن وجود مشاكل تستحق انتباهك، هي:

انتفاخ الأكياس: تحت العين ليس مجرد إشارة إلى نقص النوم، وإنما علامة على كثرة تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم والملح، ما يسبب احتباس الماء.

النمش: يمكن أحياناً أن يتخذ سرطان الجلد شكل النمش للتمويه، إذا اتخذ النمش شكلاً غير متوازن أو تغير شكله وحجمه ولونه ينبغي مراجعة الطبيب.

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جفاف الجلد: قد يشير جفاف الجلد أحياناً إلى قصور في أداء الغدة الدرقية، وقد تصاحب هذه المشكلة حالة ترقق الشعر خاصة شعر الحاجبين.

اللون البني: عندما تزداد سماكة الجلد في مناطق معينة وتتلون ببقع بنية أو من لون غامق يكون ذلك علامة خطر على مرض السكري.

بثور على الفك والذقن: ظهور البثور على منطقتي الفك والذقن مصحوبة بنمو للشعر غير المرغوب فيه علامة على عدم التوازن الهرموني، أو متلازمة المبيض متعدد الكيسات.

شحوب البشرة: اصفرار وشحوب لون البشرة خاصة عند راحتي اليد والأخمصين قد يكون علامة على وجود مشاكل في الغدة الدرقية.