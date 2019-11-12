- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تجنّبي هذه الأطعمة إذا كنتي مكتئبة! والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
أثبتت دراسة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا أنّ النظام الغذائي الغني بالسكّر يزيد من نسبة التعرّض للاكتئاب لدى النساء اللواتي يتخطين الخمسين سنة.
للتوصّل إلى هذه النتيجة، درس الباحثون حال 70 ألف امرأة تراوح أعمارهنّ بين 54 و 79 سنة، وذلك في إطار الـ Women's Health Initiative الدراسة العالمية الأكبر عن تأثير مرحلة انقطاع الطمث على صحة المرأة.
وبيّنت النتائج أنّه كلّما استهلكت المرأة كميّة أكبر من الأطعمة تحتوي على السكر كانت عرضة أكثر للاكتئاب. إلاّ أنّ هذا الرابط لم يظهر لدى النساء اللواتي يتناولن المأكولات الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والخضار.
وشكّل هذا الامر محط انتباه للباحثين الذين سيعمدون إلى دراسة فوائد كلّ الاطعمة، لمعالجة الاكتئاب.
كانت هذه تفاصيل خبر تجنّبي هذه الأطعمة إذا كنتي مكتئبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.