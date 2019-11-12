ما هو العمر المثالي للإنجاب عند النساء؟

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

توصل فريق من الأطباء في بريطانيا الى تحديد العمر المثالي للمرأة لإنجاب الأطفال، حيث تبين ان أفضل فترة في عمر المرأة لإنجاب الأطفال هي من 23 سنة ولغاية 32 سنة.



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وحسب رأي علماء النفس، تنتشر في العالم حاليا فرضية تفيد بأن انجاب الطفل في عمر متأخر، يجعله اكثر نجاحا في الحياة. ولكن الأطباء ينصحون المرأة بضرورة التفكير بإنجاب طفل بعد بلوغها العشرين من العمر.

ووضع الباحثون ما تسمى "حاسبة الولادات" قائمة على نتائج استطلاعات الرأي اشتركت فيها 58 ألف فتاة. تبين أن الفتاة التي تضع مولودها الأول في عمر 23 سنة، تزداد فرصتها لكي تنجب أطفالا آخرين بنسبة 90 بالمائة، في حين إذا وضعت طفلها الأول في عمر 31 سنة، فإن هذه الفرصة تنخفض بنسبة 75 بالمائة. لذلك ينصح الأطباء كافة النساء أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.