- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: اللسان المربوط يعيق الطفل عن الرضاعة الطبيعية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
يعتبر اللسان المربوط أو التصاق اللسان من أكثر الحالات شيوعاً لدى حديثي الولادة، وهو ما يعيق الرضاعة الطبيعية عند الطفل وربما يؤثر على قدرته الكلامية وبالتالي التأخر في النطق.
وحسب بيانات رابطة أطباء الأطفال الألمانية، فإنّ واحداً من كل عشرة مواليد جدد، يعاني من مشكلة التصاق اللسان، لكن حجم المشكلة يختلف من حالة لأخرى، فبعض الحالات لا يتم التعرّف عليها إلّا من خلال إجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية.
يقول الأستاذ الدكتور علاء مسلمي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالمستشفيات التعليمية:
"اللسان المربوط عبارة عن وجود حاجز لحمي بين الطرف الأمامي من اللسان والفك السفلي، وهو ما يقيّد حركة اللسان في البلع والكلام".
ويشير "مسلمي" إلى أنّه عيب خلقي بسيط يُولد به الطفل، وليس لعامل الوراثة دور كبير في هذه الحالة، لافتاً إلى أنّ 10% من الأطفال يعانون من اللسان المربوط.
ويوضح أنّ الالتصاق قد يكون بسيطاً أو شديداً، وهو ليس له علاج سوى التدخل الجراحي أو ما يعرف بفك اللسان، وكلّما كان الاكتشاف مبكراً وفي سن صغيرة كان ذلك أفضل في العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: اللسان المربوط يعيق الطفل عن الرضاعة الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.