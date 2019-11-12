كم سعرة حرارية يحتاجها الجسم لزيادة الوزن؟

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

تطلع كثيرون إلى فقدان الوزن الزائد عادة، لكن البعض يأمل في اكتساب بعض الكيلوغرامات لتغيير شكل الجسم النحيف. أهم ما ينصح به خبراء التغذية لتحقيق الزيادة الصحية في الوزن هو التدرج، وزيادة مدخلات الجسم من الفواكه والأرز.



هناك حاجة للكربوهيدرات في حالة الرغبة في زيادة الوزن، من أفضل مصادر الكربوهيدرات الصحية الموز والبطاطا والمانجو والأرز والشوكولا، وينبغي تجنب الوجبات السريعة.

من الهام الاهتمام بزيادة العضلات عند محاولة زيادة الوزن، لذلك ينبغي الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وخاصة رفع الأوزان، بحيث لا يقل عدد مرات التدريب عن 3 مرات أسبوعياً، وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

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من أفضل مصادر البروتين الصحية المكسرات والبيض والحليب قليل الدسم وليس البرغر! كما يُنصَح بتناول اللحوم الخالية من الدهون، والحصول على الدهون من مصادر الزيوت النباتية الجيدة مثل زيت الزيتون وبذور اليقطين (اللب الأبيض) وبذور الكتان.

من المفيد تناول ما بين 6 و8 أكواب من الماء لتخليص الجسم من السموم، والاهتمام بشرب عصائر الفاكهة الطبيعية.

لزيادة الوزن بطريقة صحية يحتاج الجسم تناول 500 سعرة حرارية يومياً زيادة عن المعدل لطبيعي، ويعادل ذلك وجبة غداء معتدلة. سيساعد هذا المعدل على اكتساب نصف كجم كل أسبوع، وهو معدل زيادة صحي.