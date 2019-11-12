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رويترزالثلاثاء 2019/11/12 11:23 ص بتوقيت أبوظبي
الالتهاب الرئوي قتل 800 ألف طفل خلال 2018 - أرشيفية
قالت وكالات صحية عالمية، الثلاثاء، إن الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية، موضحة أنه قتل ما يربو على 800 ألف طفل خلال 2018 رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه في الغالب.
وحثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية و4 وكالات صحية أخرى، في تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسي"، الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض، وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.
وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات: "حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم، تبعث على الصدمة".
والالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.
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