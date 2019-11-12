شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه تحافظ على شباب بشرتك والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

يعتقد الكثيرون أن الحصول على بشرة نقية وصحية يحتاج فقط إلى استخدام المساحيق والكريمات المناسبة التي تطبق على البشرة من الخارج، إلا أن هناك حاجة إلى تناول الأطعمة والمأكولات التي تحتوي على نسبة من المعادن والفيتامينات الضروري لصحة البشرة.



وتشكل الفواكه أحد أهم مصادر الفيتامينات المغذية للبشرة، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تحافظ على شباب ونضارة البشرة.

وفيما يلي مجموعة من الفواكه التي ينصح بتناولها بشكل يومي للوقاية من شيخوخة الجلد المبكرة والتمتع ببشرة ناعمة وصحية على الدوام:

1- الكيوي

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تؤخر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلد، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتاميني إي وسي اللذين يساعدان على تجديد خلايا الجلد التالفة.

2- الرمان

مصدر غني للفيتامين بي والفوسفور والفيتامينات والمعادن الأخرى التي من شأنها تعزيز صحة البشرة، عن طريق زيادة نسبة مادة الكولاجين التي تعطي الجلد مرونته ونضارته.

3- البطيخ

نتيجة محتواه العالي من المعادن والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، يعد البطيخ مصدراً آخر لتغذية البشرة والحفاظ على جمالها، ومنع ظهور التجاعيد والتصبغات المرافقة لشيخوخة الجلد.

4- الأفوكادو

غني بالفيتامين إي وفيتامين بي المركب، وكلاهما يشكلان مصدراً هاماً لتغذية البشرة، كما يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على مكافحة الشيخوخة.

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5- المانغوستين

مصدر هام للمواد المضادة للأكسدة مثل الكاتشين الذي يساعد على مكافحة تلف خلايا البشرة، في حين أن المستويات العالية من فيتامين سي تعزز من نضارة وتوهج البشرة.

6- البابايا

يمكن الحصول على نتائج مدهشة من البابايا سواء تم تناوله أو استخدم بشكل موضعي على الجلد، فهو يساعد على منع ظهور التجاعيد، في حين تساعد فيتامينات أي وسي في تغذية البشرة.

7- التفاح

ما ينطبق على البابايا يمكن تعميمه على التفاح، فيمكن تناوله أو تطبيقه بشكل موضعي للحصول على بشرة ناعمة لعلاج مشاكل البشرة المختلفة.

8- الموز

يساعد الموز في الحفاظ على مرونة البشرة بسبب المستويات العالية من فيتامينات سي وبي6، كما تلعب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الموز دوراً هاماً في منع الشيخوخة المبكرة، ويمكن استخدامه كمرطب موضعي للبشرة.

9- التوت

يتميز التوت بأن نسبة المواد المضادة للأكسدة فيه من الأعلى بين جميع أنواع الفواكه، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، ويساعد في الحفاظ على مادة الكولاجين الضرورية لمرونة البشرة.

10- العنب

العنب غني بالمنغنيز وفيتامين سي، ويمكن لهذه المركبات منع الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية، كما يحتوي العنب على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تمنع شيخوخة الجلد.