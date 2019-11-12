خبراء: ورق الألمونيوم يسبِّب الزهايمر

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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: ورق الألمونيوم يسبِّب الزهايمر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
ورق الألمونيوم أو القصدير لا تستغني عنه الكثير من السيدات في مطبخهن، إذ يستخدمنه في طهي الطعام وتسخينه أحياناً، دون أن إدراك المخاطر الصحية التي يسببها سوء الاستخدام.
ورق الألمونيوم له وجهان أحدهما لامع وتوضع فيه الأطعمة الساخنة والآخر غير لامع توضع فيه الأطعمة الباردة، وبالتالي يستخدم في حفظ درجات الحرارة.
وينصح خبراء التغذية بعدم استخدامه في الطهي؛ حتى لا يتفاعل الألمونيوم مع الطعام، ولكن يستخدم في حفظها؛ وإذا اضطرت إحدى السيدات إلى استخدامه في الطهي فعليها أن تضع طبقة من الملفوف أو الكرنب كحاجز بين ورق الألمونيوم والطعام ثم يتم التخلص منها فيما بعد.
مشكلة سوء استخدام ورق الألمونيوم تكمن في تسببه في العديد من الأمراض بالإضافة إلى أن مخاطره كبيرة أبرزها:
* يتسبب في الكثير من الأمراض كالسرطان والعقم والتسمم.
* يؤثر على الجهاز العصبي؛ وبالتالي يصيب الإنسان بمرض الزهايمر وضمور العضلات وهشاشة العظام.
* طهي الطعام في ورق الألمونيوم يعمل على تكون مادة ألومنيات الصوديوم أو ذوبان جزء من المعدن في الطعام؛ مما يؤثر على الكبد والكلى.
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