الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

البامية

تعتبر البامية طعاماً فائق الأهمية خاصة لمرضى السكري، حيث يُعتَقَد أنها غنية بالخصائص التي تساعد على التحكم في مستوى السكر بالدم، وضبط الوزن، وتعزيز الصحة العامة. إليك أهم 5 فوائد للبامية:



الألياف: اتباع نظام غذائي غني بالألياف يساعد مريض السكري على السيطرة على الحالة. تمتاز البامية بأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على خفض امتصاص الأمعاء للجلوكوز، وبالتالي تنظيم نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبة.

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خصائص مضادة للسكري: تمتاز بعض الخضروات بوجود إنزيمات تساعد على تحسين التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، وتحسين إنتاج الأنسولين، وتوفر البامية هذه الإنزيمات للجسم.

التحكم في الوزن: يلعب التحكم في الوزن دوراً هاماً في السيطرة على حالة السكري، ومنع مضاعفاته. يحتوي كل 100 غرام من البامية على أقل من 33 سعرة حرارية، لذلك تُعَد من أقل الخضروات في محتوى السعرات.

الفيتامينات والمعادن: تحتوي البامية على حصة جيدة من فيتامين سي، وب9 أو حمض الفوليك، ويساعد ذلك على تعزيز مناعة الجسم، وهو ما يحتاجه مريض السكري على نحو خاص.

مضادات الأكسدة: تتميز البامية بارتفاع مستوى تركيز مضادات الأكسدة فيها، وتساعد هذه المضادات على حماية خلايا الجسم من التلف.