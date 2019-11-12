دراسة: الجوع يقتل الرومانسيةعند المرأة!

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

خلصت دراسة قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا إلى أن التمتع بالاجواء الرومانسية يتطلب أولا أن لا تكون الزوجة تشعر بالجوع، فبحسب نتائج الدراسة فإن الجوع يقتل الرومانسية.



وبحسب جريدة "النهار" اللبنانية؛ فإن الباحثين أجروا دراسة على 20 امرأة ذوات وزن طبيعي، كان عليهنّ الصوم لمدة ثمانية ساعات قبل التوجه إلى المختبر حيث تمّ تصويرهنّ بالرنين المعنطيسي أثناء مشاهدتهنّ لصور رومنسية كزوجين يمسكان أيدي بعضهما البعض مثلاً قبل أن تعرض عليهنّ صوراً عادية.

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وكانت النتيجة أنّ مستويات النشاط في الدماغ لدى النساء تبقى هي ذاتها أمام الصور الرومانسية وتلك العادية منها.

بعد ذلك، تناولن النساء عينهنّ وجبة ذات 500 سعرة حرارية ثم خضعن مجدداً للتصوير بالرنين المغنطيسي وشاهدن الصور نفسها، عند ذاك تبيّن أنهن أبدين تفاعلاً أكبر مع الصور، إلاّ أنه على الرغم من ذلك، يشير الباحثون إلى أنّ هذه النتائج تحتاج إلى مزيد من الدراسات للتأكد من صحتها، لأنّ هذه الدراشة شملت عدداً صغيراً من النساء.