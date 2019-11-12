إليسا تعلق على فيديو رقص عروسين وتتحدث عن جمال الحب

لم تكتف عروس بالرقص في حفل زفافها أمام عريسها والمقربين منها والمدعويين، بل أمسكت المايكروفون لتُهدي عريسها أغنية للفنانة اللبنانية إليسا بعنوان "مكتوبة ليك" وهو ما جعل ملكة الإحساس تعلق على الفيديو الذي حظي بإعجابها.

وأدت العروس أغنية "مكتوبة ليك" أمام الحضور بصوتها اللافت والجميل، وذلك تعبيرًا عن حبها الكبير له ورغبتها في أن تكون له إلى الأبد، فكتبت إليسا على الفيديو: "شو حلو الحب مع وسم: مكتوبة ليك".

وانهالت التعليقات على الفيديو وسط إشادات الجمهور بصوت العروس التي لم تُعرف هويتها أو المكان الذي أقيم فيه حفل الزفاف، مقدمين لها التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، بينما قال البعض إن العروس قد فاجأت عريسها بالأغنية التي حضّرت لها مسبقًا دون علمه، وبدا واضحًا انسجامه معها، وكذلك الحضور الذين وجّهوا التحية لها بعد الانتهاء من الأغنية.

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وتقول كلمات الأغنية في بدايتها:" مكتوبة ليك إني انا اللي تعيشلها.. مكتوبة على اسمك حياتي كلها.. أول ما قلت بحب كانت ليّا انا.. مين تستاهلها غيري أو تتقالّها!.. مكتوبة ليك و آهي كل حاجة ف وقتها.. تكمل حياتك بيّا لما دخلتها.. وقت أمّا شافك قلبي شافت عيني فيك.. صورة حبيبي اللي ف خيالي رسمتها".

واستذكر عدد من المتابعين العديد من المواقف التي لجأت إليها الفتيات في حفلات زفافهن، بينها أيضًا مفاجأة عروس لعريسها عندما قدمت له أغنية رومانسية بصوتها أظهرت خلالها أداءً رائعًا استحق تفاعل المعازيم معه بحماسة شديدة.

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وغنت العروس أغنية "من اليوم" للفنانة نانسي عجرم، خلال رقصة مشتركة معه، أنهاها العريس بعناق طويل معها وقبلة عبّر بها عن امتنانه وحبه المتبادل لها.

وأيضًا نشروا قصة طريفة لعروس أحضرت أسدًا في حفل زفافها؛ إذ قامت بوضعه على قدميها وهي تجلس بجانب العريس؛ ما أثار الجدل بسبب وجود الأسد ليلة الزفاف.

وأظهرت الصور العروس كاميليا التي تشتهر عائلتها بتدريب الأسود، وقد أصرّت أن تقيم زفافها برفقة أسد صغير يشاركها الفرح، حيث لم يتوقع المدعوون إحضارها هذا الحيوان بحفل الزفاف، فحظي الموقف بتعليقات ساخرة من قبل المتابعين كانت أغلبها أنها تريد أن تُخيف زوجها قبل الدخول في حياتهما الزوجية.

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