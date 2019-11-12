صحة ورشاقة

لن تصدق.. ماء وملح سيغير حياتكم!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

لن تصدق.. ماء وملح سيغير حياتكم

أظهرت الأبحاث أنّ كوباً من المياه السّاخنة وملح البحر يعود بمنافع عدّة على  الصّحّة.

 

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يساعد هذا المشروب على التّخلّص من السّموم وتجديد الخلايا كما أنّه يضبط نسبة السّكر في الدّم، يقوّي العظام وجهاز المناعة ويخفّف من توسّع الأوردة (varicose veins).

 

وتساعد المعادن الموجودة في كوب الماء والملح على تسريع عمليّة الهضم، محاربة الأرق وحتّى الحصول على بشرة صحّيّة.

 

يجب شرب كوب كلّ يوم لمدّة أسبوع ثمّ الامتناع عنه في الأسبوع التّالي لنتائج أفضل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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