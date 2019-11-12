ما هي أبرز أسباب خشونة الركبة؟

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

تعتبر الركبة جزءاً مهماً من جسم الانسان وتقوم بوظائف عدّة حيوية أبرزها المشي والوقوف وهبوط السلالم وصعودها.



ولكنها مع الوقت وخصوصاً مع التقدم في السنّ فإنها قد تصاب ببعض الأمراض وبما يسمى بخشونة الركبة. وإذا لم تعالج خشونة الركبة فإن الألم قد يتضاعف ويؤدي ذلك إلى الالتهابات والتورم. فما هي خشونة الركبة؟ ما أسبابها؟ وما هي أبرز عوارضها؟ تابعي لتكتشفي كل المعلومات المتعلقة بخشونة الركبة:

أوّلاً: ما هي خشونة الركبة؟

إن خشونة الركبة هي مرض ينتج عن تآكل الغضاريف الناعمة التي تغطي سطح المفصل وبالتالي تؤدي إلي نعومة الحركة. ويحدث ضعفاً في تماسك هذه الغضاريف مما يؤدي إلي تشقق سطحها وتآكلها تدريجياً إلي أن تصبح العظمة خالية من الغضاريف التي تحميها وهذا ما يسبب الألم والأوجاع. و تزداد خشونة الركبة مع التقدم في السن.

ثانياً: أسباب خشونة الركبة

إن التقدم في السنّ هو من أهم أسباب خشونة الركبة، ولكن ثمّة عوامل أخرى تؤدي إلى هذا المرض أبرزها:

1- العوامل الوراثية

2- الوزن الزائد

3- العادات الخاطئة كطريقة الجلوس والوقوف وصعود السلم ونزوله بكثرة

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4- عدم ممارسة التمارين الرياضية

5- إصابات الركبة كالالتهابات والكسور

6- الافراط في تناول اللحوم والبقوليات مما يزيد من نسبة حمض البوليك الذي يسبب خشونة الركبة

7- التعرض إلى تيارات الهواء البارد.

ثالثاً: عوارض خشونة الركبة

من عوارض خشونة الركبة نذكر:

1- ألم في الركبة أثناء الضغط عليها وظهور بعض التورمات في محيط الركبة.

2- سماع صوت إحتكاك داخل المفصل أثناء تحريكه وذلك بسبب التآكل الذي حدث.

3- حدوث تقلصات وتشنجات عضلية حول مفصل الركبة المصاب.

4- الشعور بتيبس المفصل بعد الإستيقاظ مباشرة ويزول بعد مرور ساعة.