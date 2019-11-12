دراسة علمية: الدهون المشبعة غير مضرة بالصحة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

حذرت دراسة علمية من أخطار استخدام الزيوت المهدرجة المصنعة "السمن النباتي" الذي يُستخدم في المنازل للطهي وتصنيع المقرمشات والبطاطس وأنواع من الكيك.



وأكدت دراسة علمية مؤخراً أن الدهون المشبعة في اللحوم والطيور والألبان والزبد غير مضرة بالصحة، كما أن ليس لها علاقة بزيادة معدلات الوفاة أو الإصابة بأمراض القلب أو زيادة معدلات الإصابة بمرض السكري.

ولكنها حذرت من أخطار استخدام الزيوت المهدرجة المصنعة “السمن النباتي” الذي يُستخدم في المنازل للطهي وتصنيع المقرمشات والبطاطس وأنواع من الكيك لما لذلك من أضرار في رفع معدلات الإصابة بـأمراض القلب والوفيات بها.

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وأضافت الدراسة الجديدة المنشورة في دورية “بريتيش ميديكال جورنال” “الدورية الطبية البريطانية”، أن التحذيرات الصحية الشهيرة والتي عرفها الناس طوال الخمسين عاماً الماضية من مخاطر تناول الأطعمة التي تحوي دهونا مشبعة مثل الزبد والبيض والأجبان ربما كانت مخادعة، بحسب الإندبندنت التي نشرت موضوعاً صحياً تحت عنوان “50 عاماً من التحذير من مخاطر الدهون اتضح أنها كانت تضليلاً”.

وتؤكد الدراسة التي أجراها فريق علمي من جامعة ماكماستر في أونتاريو في كندا بقيادة الدكتور راسيل دي سوزا، أن تناول الزيوت المهدرجة “السمن النباتي” يرفع نسبة المخاطرة بوقوع الوفاة إلى نحو 34 في المائة بينما يرفع نسبة مخاطر الوفاة بأمراض القلب بنحو 28 في المائة ويرفع نسبة احتمال الإصابة بأمراض القلب بنحو 21 في المائة.

وتوضح أنه رغم عدم التوصل لوجود أي علاقة بين تناول الدهون المشبعة ومخاطر صحية إلا أن الدكتور دي سوزا حذر من الإفراط في تناول الاطعمة الغنية بهذه الدهون مضيفا أن هذه الدراسة لا تنصح أبدا بزيادة معدلات تناول الاطعمة الغنية بالدهون المشبعة لكن في نفس الوقت لم تجد ضررا يترتب على تناولها.