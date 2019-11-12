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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: تناولوا هذه الوجبات أثناء العمل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
حذر خبير التغذية الألماني هولغر بفيفرله من أن تناول الحلوى والشوكولا أثناء العمل بالإضافة إلى الجلوس فترات طويلة قد يؤديان إلى زيادة الوزن في شهور قليلة.
ولتجنب ذلك، ينصح بفيفرله بتناول وجبات خفيفة صحية تتألف من الفواكه والخضراوات، مثل التفاح والموز والطماطم والخيار والجزر والفلفل، بالإضافة إلى الزبادي الخالي من الدسم والمكسرات.
ومن ناحية أخرى، أوضح الخبير الألماني أن الاحتياج اليومي من الطاقة لدى الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 سنة يبلغ 2400 سعرة حرارية للرجال و1900 سعرة حرارية للسيدات..
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