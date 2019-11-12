- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأخطر على القلب الدهون الغير مشبعة! والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
أفادت نتيجة دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية مؤخراً، ان "ليست كل الدهون على قدم المساواة" مشيرة إلى أن نوعية معينة من الدهون ترتبط بارتفاع معدل الوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين والسكري، وهي الدهون غير المشبّعة.
أعد الدراسة الباحث "راسل دي سوزا" مع فريق بحثي من جامعة ماكماستر، واعتمدت على بيانات مئات الآلاف من الأشخاص حول نوعية الدهون المشبعة وغير المشبعة وتأثيراتها الصحية.
تبين أن تناول الدهون غير المشبعة يرتبط بزيادة معدل الوفاة بنسبة 34%، وأنها تجعل الوفاة أكثر عرضة بسبب أمراض القلب بنسبة 28%، وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 21%.
في المقابل توصلت الدراسة إلى أن تناول الدهون المشبعة لا يرتبط بخطر الوفاة المبكرة نتيجة أمراض القلب والسكري من النوع 2.
نبه دي سوزا إلى أن النتائج المرتبطة بالدهون المشبعة لا تعني الضوء الأخضر لتناول كميات كبيرة منها، فقد يحاول البعض استبدال الدهون المشبعة لتحل محل الدهون غير المشبعة، وهو اختيار غير صائب، فما تكشف عنه النتائج هو التسلسل الهرمي لتأثير الدهون على الصحة، وأن الدهون المشبعة تعتبر من النوعية الصديقة لصحة القلب.
أفادت النتائج أن استخدام الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون والكانولا خيار صحي، وأن الإنسان بحاجة لأكل مثل هذه الدهون ليحافظ على صحة قلبه، ويقي نفسه من الأمراض المزمنة بشكل عام.
أوصت الدراسة بأن يحصل الإنسان على 10% من السعرات الحرارية التي يحتاجها من الدهون المشبعة، وأن يحصل على ما لا يزيد عن 1% من السعرات الحرارية عن طريق الدهون غير المشبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الأخطر على القلب الدهون الغير مشبعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.