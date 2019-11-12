هل الشوكولا لتخفيف أعراض الباركنسون؟

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

يجري باحثون في جامعة دريسدن للتكنولوجيا في ألمانيا اختبارًا جديدًا لمعرفة ما إذا كان تناول الشوكولا يساعد على التخفيف من حدة أعراض الباركنسون "الشلل للرعاش".



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جامعة دريسدن للتكنولوجيا في ألمانيا جمعت 30 مريضا وتم إعطاؤهم أنواع مختلفة من الشوكولاتة وهي إما 50 غراما من الشكولا البيضاء التي لا تحتوي على كاكاو، أو شكولا سوداء أو الشكولا الغامقة التي تحتوي على كاكاو بنسبة 85 في المئة، وذلك بمعدل مرتين لمدة أسبوع.

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ووفقا للصحيفة، فإن المرضى سيتم إعطاؤهم النوع الآخر من الشوكولا في الأسبوع الثاني، ليتم مقارنة الاختلاف في الأعراض التي ظهرت عليهم. ويشار إلى أن مرض باركنسون ينتج عن فقدان خلايا عصبية في جزء من المخ ينتج الدوبامين، وهي مادة كيميائية تتفاعل في الدماغ لتؤثر على كثير من الأحاسيس والسلوكيات بما في ذلك الانتباه والتوجيه وتحريك الجسم.

ويسبِّب الانخفاض في نسبة هذا الهرمون إلى الرجفة المرتبطة بالباركنسون. والجدير بالذكر أن الشوكولا تحتوي على مركّب "الفينيثيلامين" الذي يساهم في زيادة إفراز الدوبامين.