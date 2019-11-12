نصائح لمريض "البواسير"؟

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

البواسير من الأمراض المؤلمة المنتشرة بشكل شائع، وخاصة بين كبار السن، وحين تسوء حالتها فيصاب الشخص بالحكة والنزيف والألم والصديد أحياناً، ونقدم لكم مجموعة من النصائح الهامة للسيطرة على البواسير، وهى تشمل:



1.تناول كميات كبيرة من الألياف النباتية، والتى توجد بكثرة داخل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، ويجب تناول 30 جراماً من الألياف على الأقل، لأنها تقى من الإصابة بالإمساك، والذى يعد المحفز الأول للإصابة بالبواسير ويقلل احتمالات الحزق.

2.لتليين الأمعاء، ضف ملعقة من زيت الزيتون على الزبادى ثم تناوله خلال الإفطار أو الغذاء، حيث يساعد ذلك على تسهيل عملية التبرز ومكافحة الإمساك.

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3.حال شعورك بالحاجة إلى التبرز، اذهب إلى الحمام فوراً ولا تنتظر إطلاقاً، حيث ستتمكن حينها من إخراج فضلاتك بسهولك دون أن تؤثر على البواسير الملتهبة.

4.حاول أن ترفع قدميك قليلاً عن مستوى الأرض أثناء قضاء حاجتك، وذلك بوضعها على شىء مرتفع مثل كرسى صغير، حيث سيساهم ذلك فى تغيير وضعية الأمعاء الغليظة وتسهيل عملية خروج الفضلات دون اضطرارك للحزق.

5.استخدم الكريمات والأدوية لعلاج البواسير، حيث ثبت أنها تساهم فى التخفيف من أعراضها.

6.ينصح بالجلوس فى حوض صغير يحتوى على ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وتكرار ذلك مرتين أو 3 مرات.