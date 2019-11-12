شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل طفلًا كل 39 ثانية.. وكالات صحية عالمية تحذر من الالتهاب الرئوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وكالات صحية عالمية أن الإلتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية، وقد قتل ما يربو على 800 ألف طفل العام الماضي، رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه.

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وفي تقرير بشأن ما وصفوه بأنه «الوباء المنسي»، وفقا لقناة «سكاي نيوز» الفضائية، الثلاثاء، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية و4 وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات، سيث بيركلي، إن «هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم.

ويعد الالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.