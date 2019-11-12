سيرينا وليامز تصف دوقة ساسيكس بأنها أقوى امرأة عرفتها في حياتها

كشفت نجمة التنس الأمريكية الشهيرة سيرينا وليامز عن أن صديقتها المقربة ميغان ماركل قد اصطحبت معها طفلها أرشي هاريسون خلال رحلاها إلى نيويورك في شهر سبتمبر في هذا العام، والتي كانت قد سافرت إليها لتقديم الدعم لسيرينا وتشجيعها في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

سيرينا وليامز تحدثت عن ذلك خلال حوار لها مع Access Hollywood وقالت: "لقد سافرت إلى نيويورك بصحبة طفلها حديث الولادة لمشاهدتي في المباراة النهائية قبل أن يسافرا معا في نفس الليلة عائدين إلى بريطانيا، أعتقد أنني لم أكن لأتمكن من القيام بالمثل (من أجل صديقتي المقربة)"، وأضافت سيرينا قائلة: "أعتقد أنه من الرائع حقا أن يكون لديك مجموعة من الصديقات المقربات اللاتي لا يترددن في القيام بأشياء مميزة من أجلك، خاصة إذا كانوا يواجهون نفس الضغوط التي تواجهها مع حياة الشهرة والأضواء".

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سيرينا وليامز تحدثت أيضا عن الضغوط التي تعاني منها ميغان ماركل كأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، وقالت عن ذلك: "لا أعتقد أن هناك الكثيرين الذين يمكنهم تخيل حجم الضغوط التي تعاني منها، حتى أنا لا يمكنني ذلك في بعض الأحيان، أعتقد أنها أقوى شخص عرفته في حياتي، وهي أيضا من بين ألطف وأطيب الأشخاص الذين عرفتهم في حياتي".

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سيرينا وليامز كشفت أيضا عن أنها على اتصال دائم بدوقة ساسيكس وقالت: "أنا اتصل بها وأرسل لها الرسائل النصية طوال الوقت، وعندما أحتاج إليها أجدها بجواري مهما كان مدى انشغالها أو ما تمر به، دائما ما تجد طريقة لكي تخصص بعض الوقت من أجلي، وهذا أمر مذهل حقا".

علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين سيرينا وليامز وميغان ماركل دوقة ساسيكس بدأت منذ عدة سنوات وتحديدا بعد أن تقابلت الاثنتان في حفل سوبر بول في عام 2010.

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