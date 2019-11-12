شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات مهمة للاعتناء بصحة فم كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبار السن معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالتهابات الفم والأسنان والمضاعفات التي يمكن أن تأتي مع هذه المشاكل.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews” ، قال الباحثون إن فقدان الأسنان ، الذي يسببه بشكل أساسي العدوى ، لا يؤدي إلى تغيرات في مظهرنا فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى صعوبة مضغ بعض الأطعمة .

وهذا يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على التغذية التي نحتاجها للعمل، كما أن الفقدان التام لجميع الأسنان أصبح أقل شيوعًا الآن في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ، لكنه لا يزال أكثر شيوعًا مع تقدمنا في السن بصرف النظر عن المكان الذي قد نعيش فيه.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة النظافة الشخصية الجيدة عن طريق الفم ، واستخدام علاجات الفلوريد ، والحصول على رعاية أسنان منتظمة ، يقلل من التهابات الفم ومضاعفاتها.

وأهم شيء يمكنك القيام به للوقاية من الالتهابات هو الحفاظ على صحة الفم الجيدة.

وفيما يلي قائمة بالنواهي للحفاظ على صحة الفم الجيدة، وتشمل:النواهي:

- لا تدخن أو تمضغ التبغ.

- لا تستخدم الأدوية التي تقلل من إنتاج اللعاب ، إن أمكن.

- لا تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، وخاصة الأطعمة أو السكر العالي اللزوجة.

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الإرشادات:

- مضغ الحلوى الخالية من السكر أو العلكة التي تحتوي على مادة "إكسيليتول" لتحفيز إنتاج اللعاب ، خاصة إذا كان لديك أعراض جفاف الفم.

- حدد موعدًا مع طبيب أسنان إذا كنت تعاني من أعراض جفاف الفم المزمن.

- غسل أسنانك كل يوم باستخدام معجون أسنان بالفلورايد.

- استخدم فرشاة أسنان كهربائية أو تعمل بالبطارية.

- استخدام خيط الأسنان كل يوم.

- استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الكلورهيكسيدين إذا كنت تعاني من مرض اللثة أو كنت عرضة لخطر الإصابة بأمراض اللثة.

- يجب على جميع كبار السن إجراء عملية تنظيف الأسنان من قبل أخصائي صحة الأسنان وتقييم صحة الفم من قبل طبيب الأسنان على الأقل مرتين في السنة.