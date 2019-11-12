شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع طبية أجنبية: البهاق مرض مناعى ومضاعفاته تصل لفقدان السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب رامي جمال إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل".

ويتضمن التقرير التالى كل ما تريد معرفته عن هذا المرض، فوفقا لموقع " webmd" تحدث الإصابة بالبهاق عندما تموت الخلايا الميلانينية أو تتوقف عن إنتاج الميلانين وهو الصبغة التي تعطي اللون للجلد والشعر والعينين.

يؤدى هذا الاضطراب إلى ظهور مناطق بيضاء بالبشرة فى أى مكان يظهر به المرض، والسبب المباشر وراء هذه الحالة المزعجة نفسيا لأي مريض هو اضطراب جهاز المناعة الداخلى بجسم الانسان ويبدأ فى الهجوم الذاتى على الخلايا المنتيجة للميلانين وتدميرها وموتها.

ووفقا لموقع " mayoclinic" فأن التاريخ العائلى يلعب دورا كبيرا أيضا فى الإصابة بمرض البهاق، كما تتضمن أيضا أسباب الإصابة بالتعرض لحرق الشمس أو التوتر أو التعرض للكيماويات الصناعية.

وللإصابة بالبهاق عده مضاعفات على المريض أهمها الضيق النفسي أو الاجتماعي، سرطان الجلد، مشكلات العين مثل الالتهاب في القزحية، وقد يصل الأمر إلى فقدان السمع، مرض البهاق لا يؤثر فقط على الجلد والبشرة بل يمتد تأثيره على الشعر وداخل الفم.

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أعراض الاصابة بالبهاق:

العلامة الرئيسية للإصابة بالبهاق هى ظهور بقع بيضاء على الجلد، قد تكون البداية من اليدين ولقدمين والزراعين والوجه والشفتين.

كما تتضمن اعراض الاصابة بالبهاق الظهور المبكر للشعر الأبيض أو الرمادي على فروة الرأس أو رموش العين أو الحاجبين أو اللحية، فقدان اللون في الأغشية المخاطية التي تغطي الأجزاء الداخلية للفم والأنف، فقدان أو تغير في لون الطبقة الداخلية لشبكية العين، البهاق يمكن ان يصيب أى شخص فى اى مرحلة عمرية ولكن في الغالب قبل سن الـ 20.

أنواع البهاق:

البهاق العام : وهو الذى تظهر أعراضة بكافة أنحاء الجسم .

البهاق القطعى: يظهر على جانب واحد فقط أو أحد أجزاء الجسم ويشيع ذلك عند المرضى فى الفئات العمرية الصغيرة ويستمر لمدة عام أو عامين ثم يتوقف عن النشاط.

البهاق الوجهي: يظهر فى منطقة واحدة من الجسم.

علاج البهاق

لا يوجد علاج للبهاق ولكن الأدوية الموجودة تساعد فقط في إيقاف أو تقليل عملية تغير اللون واستعادة بعض لون الجلد، كما ان الأدوية لا تمنع استمرارية فقدان لون الجلد أو حدوثه مرة أخرى أو انتشاره لمنطقة أخرى.