- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - مؤمن ياقوت الحلوجيالثلاثاء 2019/11/12 01:51 ص بتوقيت أبوظبي
نظارة تقيس مستويات مرض السكري والفيتامينات بالدم
طور الباحثون في جامعة كاليفورنيا بسان دييجو الأمريكية، نظارة زجاجية يمكنهما قياس مستوى السكر في الدم، والفيتامينات، من خلال تحليل "دمعة واحدة".
وتتم قراءة معلومات التغذية خلال هذه العملية بواسطة جهاز استشعار، ثم إرسال النتائج من خلال خاصية البلوتوث إلى الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.
وتحدثت الباحثة البرازيلية لايس كانياتي برازاكا، طالبة الدكتوراه في معهد ساو كارلوس للفيزياء بجامعة ساو باولو، والتي شاركت مع الفريق الأمريكي لتطوير هذه النظارة، قائلة: "كان من الصعب تطوير نظارة يمكنها قياس الجلوكوز والفيتامينات باستخدام دمعة واحدة في وقت سابق".
وأضافت: "نجحنا في تطوير جهاز ميكروفلويديك، يوضعه على ذراع وعدسات النظارة، ويوجد بداخله قطب كهربائي لكل عنصر نريد الكشف عنه، وعلى سبيل المثال في حالة قياس مستويات الجلوكوز، نستخدم إنزيم الجلوكوز أوكسيديز".
وأوضحت: "جهاز ميكروفلويديك يرسل إشارة إلى جهاز الاستشعار البيولوجي إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، تنتقل عبر جهاز باعث موجود على أحد ذراعي النظارة".
وعلى المستخدم اختيار نوع القياس الذي يريد إجراءه؛ سواء الجلوكوز أو فيتامينات، وإدخال جهاز "ميكروفلويديك" المناسب بالنظارة، ويحتوي كل جهاز على إنزيم مختلف، وبالتالي يصنع فقط نوعاً واحداً من كل قياس، ومع كل نظارة قطارة (النعناع) تحث العين على الدموع.
وعندما يتدفق السائل ويتلامس مع المستشعر الحيوي الموجود على العدسات، يحدث التفاعل ويولد تبايناً في تيار "الإلكترود"، ثم تنبعث هذه الإشارة من قبل الجهاز المثبت على قضبان لجهاز الكمبيوتر الشخص أو الهاتف المحمول، والسماح لقراءة البيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"دمعة واحدة".. نظارة تقيس مستويات مرض السكري بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.