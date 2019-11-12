كارتيرون يكشف سبب رحيله عن الرجاء المغربي: راتبي كبير

أكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للرجاء المغربي رحيله عن تدريب الفريق عقب الهزيمة المفاجئة مؤخرا من فريق يوسفية برشيد بنتيجة 3-2 ضمن مباريات الدوري المحلي.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "نعم لقد رحلت عن الرجاء، قد يكون تعاقدي المالي كبير للغاية بالنسبة لهم".

وأضاف المدرب الفرنسي: "الخسارة من برشيد أيضا قد تكون سببا، لكن مباراة الوداد انتهت بالتعادل، وقدمنا أداء مميزا ومازال هناك مباراة أخرى في العودة".

وكانت جماهير الرجاء قد عبرت عن غضبها عقب التعادل مع الوداد 1-1 ضمن ذهاب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث أضاع الفريق فوزا في المتناول حسب تعبيرهم.

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يذكر أن تقارير صحفية مغربية أكدت استقرار إدارة الرجاء على الإطاحة بكارتيرون وتعيين المدرب الوطني جمال السلامي، المدير الفني السابق لمنتخب المحليين المغربي.

وعن خطوته المقبلة، أكد كارتيرون أنه يملك العديد من العروض، لكنه لم يستقر على شيء منها وسيعمل على دراستها بشكل جيد.

وكان كارتيرون قد تولى القيادة الفنية للرجاء في يناير/كانون الثاني الماضي خلفا للإسباني كارلوس جاريدو ونجح في قيادة الفريق للتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية.



وسبق للمدرب الفرنسي قيادة أندية مازيمبي الكونغولي والأهلي ووادي دجلة بالدوري المصري والنصر السعودي ومنتخب مالي.

ويستعد نادي الرجاء لمواجهة غريمه الوداد في 23 فبراير/كانون الثاني الجاري ضمن إياب الدور ثمن النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.