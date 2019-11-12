تفوق بايرن في الكلاسيكو الأبرز بحصاد الجولة 11 للبوندسليجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار مساء الأحد الماضي على فاعليات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الألماني والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة أبرزها مباراة الكلاسيكو .

ونجح بايرن ميونيخ في الفوز بالكلاسيكو على ضيفه بروسيا دورتموند برباعية نظيفة مساء السبت في أول لقاء بالمسابقة للمدرب المؤقت للبافاري، هانز فليك.

وإجمالاً شهدت الجولة إشهار 43 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء واحتساب 5 ركلات جزاء وتسجيل 32 هدفاً.



ونجح الجزائري رامي بنسبعيني لاعب بروسيا مونشنجلادباخ متصدر المسابقة في التسجيل لأول مرة منذ انتقاله للفريق قادماً من رين الفرنسي ضد فيردر بريمن، علما أن اللقاء شهد تعرضه للطرد أيضا.

"العين الرياضية" تبرز أهم حقائق الجولة الـ11 للبوندسليجا عبر الفيديوجراف التالي.