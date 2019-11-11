شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى التصلب العصبى المتعدد المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة لتدهور الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة أجريت في معهد كارولينسكا بالسويد في السويد إلى أن المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد (MS) الذين يعانون أيضًا من الاكتئاب هم أكثر عرضة لتطور المرض من غير المصابين بالمرض العقلى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الباحثون إن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى الاعتراف المبكر والعلاج من أعراض الاكتئاب في المرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد.

وهناك أكثر من مليوني شخص على مستوى العالم يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد ، وهو المرض الذي كثيرا ما يضعف القدرة على المشي والتحرك.

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ومن المعروف جيدًا أن الاكتئاب هو عامل خطر لمرض التصلب العصبي المتعدد وأنه أكثر شيوعًا لدى المصابين بالمرض، لكن لم يكن من المؤكد حتى الآن ما إذا كان يمكن ربط المرض العقلي بمعدل تطور مرض التصلب العصبي المتعدد.

وفي هذه الدراسة ، قارن الباحثون مسار المرض في حوالي 1800 من مرضى التصلب العصبي المتعدد الذين كانوا يعانون من الاكتئاب مع حوالي 7900 من مرضى التصلب العصبي المتعدد الذين لم يصابوا بالاكتئاب على مدى فترة تصل إلى 13 عامًا.

ووجد الباحثون أن مرضى التصلب العصبي المتعدد المصابين بالاكتئاب لديهم خطر أعلى بنسبة 90% تقريباً لتدهور الصحة واستخدام العكاز للحركة والمشى من أولئك الذين لم يكونوا مكتئبين، مما يشير إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدد في حد ذاته ليس بالضرورة سبب الاكتئاب ، وفقًا للباحثين.