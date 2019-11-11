هكذا تتجنب نقص فيتامين "د" في الشتاء

الإثنين 11 نوفمبر 2019

يحصل الجسم على جزء كبير من فيتامين "د" الضروري لصحة العظام من أشعة الشمس.



وفي الشتاء، تنخفض كمية فيتامين د التي توفرها أشعة الشمس، لذلك لا بد من مصادر بديلة لسد هذا النقص، وفيما يلي مجموعة منها، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية:

1- مكملات فيتامين د

يوصي الأطباء بتناول مكملات فيتامين د المتوفرة في الصيدليات في الشتاء، خاصةً من كبار السن المعرضين لهشاشة العظام، ويفضل أن يكون بإشراف طبيب مختص.

2- الفطر

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تملك قشرة الفطر القدرة على بناء فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس، لذلك يُنصح بالإكثار من الفطر في الشتاء، ويمكن تحضير حساء الفطر الشهي والمغذي في نفس الوقت للدفء في الأيام الباردة.

3- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل الماكريل، والرنجة، وسمك السلمون، خيار مناسب للحصول على فيتامين د، وتحصل هذه الأسماك على فيتامين د من العوالق التي تأكلها.

4- الأطعمة المدعمة بفتيامين د

تدعم بعض الأطعمة خاصة للاطفال مثل حبوب الإفطار، في بعض البلدان بفتيامين د، ما يجعلها خياراً جيداً لتناولها في الشتاء.

5- زيت كبد السمك

إلى جانب الفوائد الأخرى للأوميغا والأحماض الدهنية، توفر ملعقة كبيرة من زيت كبد السمك أكثر بكثير من الكمية الموصى بها من فيتامين د، لذلك يعد بديلًا آخر لتناول مكملات هذا الفيتامين.