شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق السيطرة على انتشار مرض البهاق فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض البهاق يعد من الأمراض التى تسبب الحرج والقلق لدى الشخص المصاب به، وهذا ما أعلنه المطرب رامى جمال عن معانته بعد إصابته بمرض البهاق، وبعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن طرق السيطرة على مرض البهاق، وتجنب انتشاره بالجسم وذلك وفقا لموقع الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد، وموقع "webmed".

يصاب الشخص بمرض البهاق نتيجة لتوقف عمل الخلايا الصبغية التى تقوم بإنتاج مادة الميلانى بالجسم، وهو مرض جلدى يتسبب فى فقدان لون الجلد الطبيعى وظهور بقع بيضاء اللون، وهذا المرض ليس معديا بالمرة، ولكن الإصابة به ترجع لوجود مشكلة فى الجهاز المناعى.

هناك العديد من العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بمرض البهاق، ومنها حدوث اضطرابات فى الجهاز المناعى، كما أن التاريخ العائلى أو الوراثى له دور كبير فى ذلك الأمر، وأيضا الأشخاص المصابون بمشاكل فى الغدة الدرقية عرضه له.

يتعرض الأشخاص المصابون بالبهاق بفقدان لون البشرة وظهور بقع بيضاء ببعض أماكن الجسم، ولكن الوجه واليدين الأكثر شيوعا.

Advertisements

وفى حالة ظهور هذه البقع البيضاء يجب الذهاب للطبيب تجنبا للتعرض للعديد من المضاعفات أشهرها التهابات فى العين، فقدان السمع وزيادة فرص الإصابة بحروق الشمس عند التعرض لها.

يقوم الطبيب بإعطاء المريض المصاب بالبهاق بعض الكريمات الموضعية التى توضع فى أماكن تغير لون الجلد، والعلاج بالضوء لاستعادة فقدان اللون على الجلد.

وهناك العديد من النصائح لتجنب انتشار البقع البيضاء الخاصة بالبهاق، ومنها:

-وضع واقى الشمس فى حالة التعرض لأشعة الشمس تجنبا للتعرض للحروق.

-الابتعاد عن الإجهاد وأخذ القسط الكافى من النوم.

-ابعد عن التوتر والقلق.

-عليك البحث عن الاستقرار النفسي.

-تجنب التعرض لبعض المواد الكيميائية.