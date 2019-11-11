تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ديناميت الدجاج

القاهرة – لايف ستايل
مقادير ديناميت الدجاج
- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع مكعبات)
- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة
- بودرة الثوم : 2 ملعقة صغيرة
- بابريكا : 2 ملعقة صغيرة
- ورستشير صوص : 2 ملعقة كبيرة
- البيض : 2 حبة (مخفوق)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- دقيق : ثلاث أرباع الكوب
- دقيق الذرة : نصف كوب
- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة
- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة
- المايونيز : ثلث كوب
- الصلصة : ربع كوب (صلصة ثاوزند آيلاند)
- صلصة حارة : ربع كوب (بالثوم)
- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة
- صلصة حارة : 3 ملاعق كبيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة
طريقة تحضير ديناميت الدجاج
لتحضير المزيج الأول: في وعاء، اخلطي صلصة الصويا، الثوم، البابريكا وصلصة الورسسترشاير حتى تحصلي على مزيج متجانس.
أضيفي مكعبات الدجاج إلى المزيج وقلّبي المكونات حتى تتداخل، ثم أدخلي الوعاء إلى الثلاجة لـ3 ساعات.
لتحضير المزيج الثاني: في وعاء، اخلطي البيض المخفوق، الملح، الفلفل الأسود والزعتر.
في وعاء ثانٍ، اخلطي الدقيق متعدد الاستخدامات، دقيق الذرة، الفلفل الأسود، الملح، الزعتر والأوريغانو.
أخرجي وعاء الدجاج المتبّل من الثلاجة. غمّسي قطع الدجاج المتبّلة بمزيج البيض المخفوق ومن ثمّ بمزيج الدقيق.
حمّي كمية وافرة من الزيت في قدر على حرارة متوسطة. اقلي قطع الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من كلّ الجهات.
أخرجي قطع الدجاج من القدر وضعيها على محارم ورقية في طبق.
لتحضير الصلصة: في وعاء، اخلطي المايونيز، صلصة ثاوزند آيلاند، الصلصة الحارة بالثوم، الكاتشاب، الصلصة الحارة، الفلفل الأسود والأوريغانو.
غمّسي قطع الدجاج في مزيج الصلصة وضعيها في طبق التقديم.
قدّمي طبق ديناميت الدجاج فوراً.
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