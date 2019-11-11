تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ديناميت الدجاج



مقادير ديناميت الدجاج

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع مكعبات)

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الثوم : 2 ملعقة صغيرة

- بابريكا : 2 ملعقة صغيرة

- ورستشير صوص : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- دقيق : ثلاث أرباع الكوب

- دقيق الذرة : نصف كوب

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- المايونيز : ثلث كوب

- الصلصة : ربع كوب (صلصة ثاوزند آيلاند)

- صلصة حارة : ربع كوب (بالثوم)

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة حارة : 3 ملاعق كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

طريقة تحضير ديناميت الدجاج

‏لتحضير المزيج الأول: في وعاء، اخلطي صلصة الصويا، الثوم، البابريكا وصلصة ‏الورسسترشاير حتى تحصلي على مزيج متجانس.‏

‏‏ أضيفي مكعبات الدجاج إلى المزيج وقلّبي المكونات حتى تتداخل، ثم أدخلي الوعاء إلى ‏الثلاجة لـ3 ساعات.‏

‏لتحضير المزيج الثاني: في وعاء، اخلطي البيض المخفوق، الملح، الفلفل الأسود والزعتر. ‏

‏ في وعاء ثانٍ، اخلطي الدقيق متعدد الاستخدامات، دقيق الذرة، الفلفل الأسود، الملح، ‏الزعتر والأوريغانو.‏

‏‏ أخرجي وعاء الدجاج المتبّل من الثلاجة. غمّسي قطع الدجاج المتبّلة بمزيج البيض ‏المخفوق ومن ثمّ بمزيج الدقيق.‏

‏ حمّي كمية وافرة من الزيت في قدر على حرارة متوسطة. اقلي قطع الدجاج حتى تصبح ‏ذهبية اللون ومقرمشة من كلّ الجهات.‏

‏ أخرجي قطع الدجاج من القدر وضعيها على محارم ورقية في طبق.‏

‏لتحضير الصلصة: في وعاء، اخلطي المايونيز، صلصة ثاوزند آيلاند، الصلصة الحارة ‏بالثوم، الكاتشاب، الصلصة الحارة، الفلفل الأسود والأوريغانو.‏

‏ غمّسي قطع الدجاج في مزيج الصلصة وضعيها في طبق التقديم.‏

‏ قدّمي طبق ديناميت الدجاج فوراً.

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