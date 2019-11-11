تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ديناميت شرمب صحي مع الكينوا



مقادير ديناميت شرمب صحي مع الكينوا

- الجمبري : 1 كيلو (متوسط الحجم، مقشر)

- كينوا : 2 كوب (مسلوقة ومصفاة)

- زيت عباد الشمس : ربع كوب

- المايونيز : نصف كوب

- صلصة حارة : ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- طحين : ثلث كوب (دقيق)

- النشاء : ثلث كوب

- البيض : 1 حبة

- الماء : نصف كوب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- طحين : نصف كوب

- النشاء : نصف كوب

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة تحضير ديناميت شرمب صحي مع الكينوا

1. لخليط الصلصة: نخلط ثلاثة أرباع كوب المايونيز و2 ملعقة من الصلصة الحارة وملعقة عسل ثم نضع الصلصة في الثلاجة.

2. لتحضير العجينة: نخلط الطحين مع النشا مع البيضة ونضيف الملح والفلفل الأسود ونصف كوب ماء بارد، نخلط المكونات جيدا ثم نضيف الجمبري ونقلبها جيدا حتى تتغطى بالعجينة، ونضع زيت عباد الشمس في مقلاة على نار متوسطة الحرارة وننتظر حتى يسخن.

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3. لتحضير الجمبري: في صحن كبير مسطح نخلط المكونات التالية: النشا مع الملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وبودرة البصل ونضع الجمبري في الخليط لتغطيته بشكل جيد.

4. عندما يسخن الزيت نضع الجمبري في المقلاة لعدة دقائق أو حتى يصبح ذهبي اللون، نضع الجمبري على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

5. نخرج خليط الصلصة من الثلاجة ونخلط الصلصة مع الجمبري أو يمكنك تغميس الجمبري مع الصلصة.