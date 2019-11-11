تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ديناميت شرمب



مقادير ديناميت شرمب

- الصوص :

المايونيز : نصف كوب

الثوم : فص (مفروم)

صلصة الفلفل الحار : 5 ملاعق كبيرة

الكاتشاب : 3 ملاعق كبيرة

العسل : ملعقة صغيرة (أبيض)

الخل : ربع ملعقة صغيرة

بابريكا : ملعقة صغيرة وربع

الزيت النباتي : ربع ملعقة صغيرة

- الجمبري : نصف كيلو (كبير الحجم / مقشر)

- النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- البيض : 1 حبة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البصل الأخضر : 5 ملاعق كبيرة (مقطع)

طريقة تحضير ديناميت شرمب

1. في وعاء، ضعي البيض والنشا والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

2. أضيفي الجمبري، وقلبي جيدًا.

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3. اقلي الجمبري في زيت غزير لمدة دقيقتين، ثم أخرجيه من الزيت، واتركيه جانبًا.

4. في وعاء، ضعي جميع مقادير الصوص وقلبي جيدًا، ثم أضيفي الجمبري المقلي وقلبي.

5. في طبق التقديم، ضعي بعض أوراق الخس، ثم ضعي الجمبري، ووزعي فوق باقي الصوص، ثم زينيه بالبصل الأخضر.

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